محافظ أسيوط يشيد بجهود القس أندريه زكي بعد تجديد الثقة به رئيسا للطائفة الإنجيلية

هنأ اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر، لفوزه برئاسة الطائفة الإنجيلية، والدكتور القس جورج شاكر لفوزه بمنصب نائب رئيس الطائفة، وتجديد ثقة قيادات الطائفة فيهما للاستمرار فترة جديدة خلال الانتخابات التي أقيمت أمس الجمعة.

إشادة بجهود رئيس الطائفة الإنجيلية

وأشاد محافظ أسيوط بجهود الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية، ومشاركته في فعاليات ومختلف المناسبات بالمحافظة، وزيارته المتكررة لها، والذي يعبر عن محبة خاصة وحقيقية تعكس علاقة قوية وأصيلة وإيمان من الجميع بقيمة المواطنة والعمل معًا على أرض وطن واحد يجمعنا لتحقيق رقي وتقدم مصرنا العزيزة، ويوجه رسالة للعالم أجمع بأن مصر هي بلد السلام والأمان.

التحالف الوطني

كما أشار المحافظ الى أهمية المبادرات التنموية التي أطلقتها الكنيسة الإنجيلية والهيئة القبطية للخدمات الاجتماعية بالتعاون والشراكة ما بين التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ومنها مبادرة «ازرع» بالتعاون مع وزارة الزراعة، بالإضافة إلى جهود الكنيسة من خلال مكاتبها بالمحافظة في مساعدة الأسر الأكثر احتياجا ودعم المرأة المعيلة وتمكينها اقتصاديا من خلال مساعدتها على إقامة المشروعات الصغيرة والمدرة للدخل، تفعيلاً للمشاركة المجتمعية ودعم جهود وبرامج التنمية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيىسي.

انتخابات الطائفة الإنجيلية

يذكر أنه تم انتخاب الدكتور القس أندريه زكي نائبًا لرئيس الطائفة الإنجيلية بمصر في عام 2007، ثم رئيسا للطائفة الإنجيلية، وخلال 8 سنوات هي مدة توليه هذا المنصب قام بجهد كبير في تقوية العلاقات بين الكنيسة الإنجيلية بمصر، والكنائس الأخرى، أيضًا بين الكنيسة الإنجيليَّة بمصر وأشقائها على المستوى الإقليمي والدولي، وكذلك علاقة الكنيسة بكافة المؤسسات الرّسمية بالدولة، والمؤسسات الدّينية وعلى رأسها مؤسسة الأزهر ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء، بهدف تدعيم العمل المشترك بين كافة أبناء الوطن دون النظر إلى الدّين أو العقيدة.