ضبط مسجل خطر بالقاهرة بتهمة تزوير المستندات والمحررات الرسمية

أكّدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، تورط أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة القاهرة، بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص في تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام وخاصةً تزوير الكارنيهات المنسوبة للعديد من الجهات والهيئات الحكومية والخاصة وترويجها على عملائـه.

وحسب بيان وزارة الداخلية، فإنَّه يحصل منهم على مبالغ مالية، كما أضافت التحريات بإنشاء المذكور العديد من الصفحات الإلكترونية الاحتيالية على مواقع التواصل الاجتماعي بأسماء وصفات منتحلة وأعلن من خلالها عن نشاطه الإجرامي في مجال التزوير وكذا استقطاب المواطنين وأصحاب الشركات ورجال الأعمال لدفع مبالغ مالية لدعم مؤسسات الدولة واتخاذه من مسكنه وكراً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، ومديرية أمن القاهرة، تم استهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة السلام ثان، وعثر بحوزته على (كارنيهات مزورة، باسم وصورة المتهم بصفات منتحلة منسوبين لجهات وهيئات مختلفة - الأجهزة والأدوات المستخدمة في عمليات التزوير) وكذا (هاتف محمول) بفحصه فنياً تبين احتوائه على (مستندات معدة للتزوير تؤكد نشاطه الإجرامي، ومحادثات نصية ورسائل إلكترونية متبادلة بين المتهم وآخرين على تطبيق واتس آب، تفيد نشاطه الإجرامي - العديد من الصفحات الإلكترونية الاحتيالية المزيفة بأسماء أشخاص منتحلة)، وكذا محفظة إلكترونية تستخدم في تلقى الإيداعات المالية المرسلة من عملائه وضحاياه وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي.