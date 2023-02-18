ضبط شخص نصب على راغبي العمل بالخارج بتأشيرات مزورة في مصر القديمة

تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من 3 أشخاص اثنين منهم يحملان جنسية إحدى الدول، بتعرضهم للاحتيال والاستيلاء على أموالهم من قبل صاحب شركة سفريات -يحمل جنسية إحدى الدول في مصر القديمة، وذلك بزعم تسهيل سفرهم للعمل بالخارج بموجب تأشيرات تجارية إلى إحدى الدول، وحال وصولهم للدولة المشار إليها قامت السلطات بإعادتهم للبلاد لعدم صحة تلك التأشيرات.

وبالفحص تبين صحة الواقعة، وتورط المتهم في ممارسة نشاط إجرامي تخصص في النصب والاحتيال على راغبي السـفر للعمل بالخارج من خلال تسفيرهم للخارج بموجب تأشيرات تجارية عقب إيهامهم بقدرته على تسفيرهم بموجب تأشيرات عمل على خلاف الحقيقة، ومن خلال ذلك النشــاط تمكن مــن إصدار تأشيرات تجارية للمجنى عليهم نظير حصوله على مبلغ مالي.

وكما أشارت التحريات لمغادرة المتهم المذكور البلاد بتاريخ معاصر لارتكاب الواقعة إلى إحدى الدول عبر ميناء القاهرة الجوي.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي أمكن ضبط المذكور، حال عودته للبلاد من إحدى الدول، وبمواجهته أقرّ بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وتمّ التنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ إجراءات غلق مقر الشركة ملكه المشار إليها.