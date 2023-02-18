محافظة الإسكندرية: تطوير قرية «باب الأحرار» بتكلفة 15 مليون جنيه

تفقد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية مدرسة باب الأحرار الابتدائية؛ لمتابعة تجهيزاتها بعد دخولها الخدمة مع بدء العام الدراسي الحالي، والمدرسة عبارة عن 14 فصلا منهم فصلان لذوي الهمم والمتسربين من التعليم، وبها حوش كبير، وتم بناؤها بمنشآت خفيفة عبارة عن جمالون طبقاً لطبيعة أرض القرية.

والمدرسة كانت مطلب من مطالب أهل القرية، لأن أقرب مدرسة كانت لهم تبعد عن المكان 7 كيلو مترات تقريباً، ولا توجد وسيلة مواصلات، غير أن الطريق الصحراوي كان يفصل بين القرية والمدارس مما يمثل خطورة على أبناء القرية.

وأكد «الشريف» أن المحافظة تعمل على تذليل كافة العقبات من أجل الارتقاء بالمشروعات المقدمة لأهالي القرية، مضيفا أن المحافظة تعمل على تطوير وتنمية قرية باب الأحرار تنمية شاملة في إطار تطوير بحيرة مريوط، وتمنع أي امتداد عشوائي جديد بها.

المحافظة تستمر في تقديم سبل الدعم لأهالي القرية

وأضاف الشريف أن في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير حياة كريمة للمواطنين والارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته في مختلف نواحي الحياة فإن المحافظة بالتنسيق مع روتاري، وجمعية الأورمان، وشركة الصرف الصحي، قدموا العديد من الخدمات لأهالي باب الأحرار، متابعا أن المحافظة تستمر في تقديم كافة سبل الدعم وتذليل كافة الصعوبات التي تواجه أهل القرية.

وأكد المهندس عماد عبد الوهاب، محافظ الروتاري، أن النادي مستعد لإقامة المزيد من المشروعات التي تخدم المواطن السكندري.

البدء في مشروع تطوير القرية منذ 2021

وأُطلق إشارة البدء لتنفيذ مشروع تطوير قرية باب الأحرار في يناير 2021، وتم افتتاح المشروع في يونيو من نفس العام، وبلغت تكلفة المرحلة الأولى من التطوير 15 مليون جنيه، وجاءت أعمال التطوير بالتعاون مع روتاري مصر المنطقة 2451 وجمعية الأورمان والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

وشملت أعمال التطوير تطوير بيوت القرية وإعادة التأهيل الشامل وتجهيز 45 منزلا وتسقيف جميع بيوت القرية، وإنشاء مدرسة وتجهيزها بالكامل، وتطوير الوحدة الصحية، وإنشاء مركز حرفي لتصنيع الكليم والسجاد اليدوي لتوفير فرص عمل للسيدات بالقرية، وتوزيع 30 مركبا للصيد استفاد منها 60 أسرة، وتطوير شبكات المياه بإنشاء 250 توصيلة مياه لقرية الأحرار والقرى المجاورة، وإقامة مشروعات مستدامة للمرأة العاملة، ورصف الطريق المؤدي للقرية وإضاءة الطريق بمجموعة من أعمدة الإنارة، وعمل قوافل طبية، وإنشاء فصول محو الأمية، وتوفير قروض دواره، وغيرها من المساعدات.