محافظ الإسكندرية: انخفاض 80 جنيها في سعر كيلو اللحمة بـ«مهرجان التسوق»

أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، تخفيض السلع الغذائية الرئيسية واللحوم في مهرجان الإسكندرية للتسوق بنسبة 30%، موضحا انخفاض سعر كيلو اللحمة 80 جنيها عن السوق الخارجية.

مهرجان التسوق بالإسكندرية

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية، أسعار المنتجات في «مهرجان التسوق» والمقام في نفق محطة الرمل، بمشاركة مديرية التموين والغرفة التجارية بالإسكندرية، ويتضمن 15 باكية عرض لأنشطة تجارية غذائية مختلفة ومتنوعة تصل لأكثر من 100 سلعة غذائية متنوعة بين «الزيوت، الأرز، السكر ، المكرونات، الخضروات والفاكهة، منتجات الألبان، اللحوم الطازجة والدواجن، وياميش رمضان، والعطارة، وعسل النحل ومنتجاته، وحلويات العيد، والبقالة، والمخللات والمنظفات».

سعر اللحمة في الإسكندرية

جاءت أسعار السلع مخفضة بشكل كبير عن الأسواق الأخرى، وتأتي أبرز السلع المعروضة اللحوم البلدية بسعر 160 جنيها بدلا من 240 جنيها.

سعر الفراخ البانيه

ويبلغ سعر الفراخ البانية 150 بدلا من 180 جنيها للكيلو، وزجاجة الزيت 800 ملي 35 جنيها بدلا من 50 جنيها، وغيرها من التخفيضات التي تقدمها محافظة الإسكندرية كهدية للمواطن السكندري قبل دخول شهر رمضان المعظم.

وأثنى اللواء محمد الشريف على الجهد المبذول في تنظيم المهرجان، كما شدد على ضرورة الالتزام بالأسعار المعلنة لكل السلع المعروضه وتوفيرها، لتعظيم استفادة المواطن السكندري من المنتجات والسلع التي تم طرحها بالمهرجان.