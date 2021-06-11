محافظ الإسكندرية يفتتح مشروع تطوير قرية باب الأحرار غدا

يفتتح اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، غدا السبت 12 يونيو، مشروع تطوير قرية «باب الأحرار»، الذي كان قد أطلق إشارة بدء به في يناير الماضي، بالتعاون مع روتاري مصر المنطقة 2451 وجمعية الأورمان والشركة القابضة للمياه وللصرف الصحي، وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالإبقاء على القرية وعدم إزالتها، ضمن حملات إزالة كافة التعديات على بحيرة مريوط.

الشريف: على مدار عام تم تكثيف العمل بقرية باب الأحرار

وأكد المحافظ أنه عقب توجيهات الرئيس بالإبقاء على القرية وتطويرها وتنميتها تنمية شاملة، كثفت جميع الأجهزة التنفيذية المعنية بالتنسيق مع المجتمع المدني، العمل على مدار عام كامل لحصر كافة احتياجات ومتطلبات القرية، وبحث سبل التعاون لدعم الفئات الأولى بالرعاية.

وأوضح أن الجولات الميدانية التي قام بها للتواجد وسط الأهالي والاستماع إلى مطالبهم، وأيضا الزيارات الميدانية والاجتماعات العديدة التي قامت بها الدكتورة جاكلين عازر، نائب المحافظ، من أجل تذليل كافة العقبات لتنفيذ مشروع التطوير، مؤكدا الحرص على سرعة الانتهاء من جميع أعمال التطوير بالقرية لتوفير «حياة كريمة» لأهالي القرية.

وأكد المحافظ أن عملية التطوير في الإسكندرية تشمل إعادة التأهيل الشامل وتجهيز 45 منزلاً، بالإضافة إلى تسقيف جميع بيوت القرية، وإقامة عدد من المشروعات التنموية، لخدمة أهالي القرية والقرى المجاورة.

وأوضح أن هذه المشروعات تتضمن إنشاء 200 وصلة لمياه الشرب، وتطوير الوحدة الصحية، وتنظيم قوافل طبية، وتوفير أطراف صناعية، وإنشاء مدرسة وتجهيزها بالكامل، وإنشاء فصول لمحو الأمية، ومركز للإبداع بالقرية.

وأضاف، أنها تتضمن أيضا إقامة مشروعات مستدامة للمرأة العاملة، وتوفير قروض دوارة، والاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة، فضلاً عن توفير عدد 50 مركباً للصيادين، وتوزيع 1500 بطانية، و25 جهاز عروسة.