حملة مكبرة لإزالة ورفع الإشغالات بشرق وغرب كفر الشيخ

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، استمرار حملات رفع الإشغالات بشوارع وميادين عاصمة المحافظة، وإزالة الإشغالات من حرم الطرق والميادين، والقضاء على أشغال الأرصفة والشوارع من قبل أصحاب المحلات، وبالتعاون مع شرطة المرافق.

حملة مكبرة في مدينة كفر الشيخ لإزالة الإشغالات

وأكد محافظ كفر الشيخ في بيان اليوم، أنّ الحملة رفعت الإشغالات بالشوارع والميادين الحيوية، مع إزالة التعديات على حرم الشوارع، تحت إشراف المهندس حسن صفوت موافي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، والمقدم هشام الأمير، رئيس شرطة المرافق.

تحرير محاضر للمخالفين

ومن جهته، وجه رئيس مدينة كفر الشيخ، باستمرار تلك الحملات على الفترتين الصباحية والمسائية على مدار اليوم، وضبط حركة الشوارع والميادين، وعودة الانضباط إليها، وتحرير المحاضر لجميع المخالفين بحي شرق وغرب كفر الشيخ.

وتعد حملة الإزالة الأكبر من نوعها لإزالة الإشغالات من على الأرصفة، وكذلك من شارع المزلقان الرئيسي وعدد من شوارع حي شرق، بما يحقق السيولة المرورية في المدينة على مدار اليوم.