محافظ كفر الشيخ يتفقد مشروع محطة معالجة صرف صحي بمصيف بلطيم

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشى، نائب المحافظ، اليوم الأربعاء، مشروع محطة معالجة صرف صحى، بطاقة 22 ألف م/ى، بمصيف بلطيم كمرحلة أولى تزيد إلى 33 ألف م3/ى كمرحلة ثانية، بتكلفة 450 مليون جنيه، والذى يضم محطتي رفع رئيسية وفرعية تصرف 1245 ل/ث، وخطوط طرد قطرى «600-800» مم بطول «8.2 كم قطر 800 مم و1.85 كم قطر 600مم»، وشبكات انحدار بطول 25 كم أقطار مختلفة ليستفيد منه 300 ألف نسمة.

المشروع يخدم مدينة مصيف بلطيم وعدد 5 قرى

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أن المشروع يخدم مدينة مصيف بلطيم وعدد 5 قرى «الشيخ مبارك، وأبو عميرة الشرقية والغربية، والشهابية، وأبو سليمان، والحماد، والعياش، والزهراء»، مؤكداً أن مشروعات الصرف الصحي من أهم مشروعات البنية الأساسية التي تقوم الدولة بتنفيذها لخدمة أهالي المحافظة.

جاء ذلك، بحضور هيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم، واللواء مهندس حسن محمود عبد الغنى، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي والعضو المنتدب، والدكتورة نيفين الخطيب، رئيس قطاع الصرف الصحى بشركة المياه، والمهندس رشدى السيد عمر، رئيس الجهاز التنفيذى، والمهندسة مجيدة غريب، مدير المشروعات بالجهاز التنفيذى، وعدد من القيادات التنفيذية.