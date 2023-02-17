نائب محافظ كفر الشيخ: تخطيط وتطوير شبكة الطرق لتحقيق السيولة المرورية

عقد عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ، اجتماعاً لدراسة تخطيط وتطوير ومراجعة تصميمات شبكة الطرق، لتحقيق السيولة المرورية بمراكز المحافظة، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين محافظ الإقليم.

جاء ذلك، بحضور اللواء ماهر هاشم، السكرتير العام المساعد، والعميد سامح العزب، مدير إدارة المرور، واللواء حسن موافي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، واللواء حسام الشيخ، مدير إدارة المواقف، والمهندسة فاطمة الشوادفى، مدير الإدارة العامة للتخطيط العمراني بالمحافظة.

إجراء دراسة لوضع وسائل التهدئة لجميع الشوارع

وناقش عمرو البشبيشى، نائب المحافظ، مقترح لتحقيق السيولة المرورية بشارع عبد الهادي راضي، وشارع ناجي شتله، وإجراء دراسة لوضع وسائل التهدئة لجميع الشوارع، والمطبات الصناعية بالمواصفات الآمنة أمام المستشفيات والمدارس ورؤس الميادين وتقاطعات الشوارع، ومراجعة وضع الإعلانات وواجهات المحلات بما يُحقق السيولة المرورية، والحفاظ على الشكل الحضاري للمدينة.

ووجّه «البشبيشى»، بمراجعة شبكة المرافق بهذه المناطق تمهيداً لرصفها، ومراجعة صفايات المطر، وذلك لرفع كفاءة الصفايات الحالية وتركيب باقي الصفايات.

تحديد عدد من الشوارع الرئيسية بمدينة كفرالشيخ لتطويرها

جدير بالذكر، أنه تم تحديد عدد من الشوارع الرئيسية بمدينة كفر الشيخ، لتطويرها لتليق بعاصمة محافظة كفر الشيخ، من ضمن أعمال خطة التطوير والتي تم وضعها، لتظهر المحافظة بالمظهر اللائق بها.