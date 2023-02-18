باحث سياسي لقناة القاهرة الإخبارية: أمريكا تصف الصين بـ«المارد القادم»

قال أحمد محارم، الباحث السياسي، إنَّ الولايات المتحدة الأمريكية تصف الصين بـ«المارد القادم» في المستقبل القريب، لأنها تتمتع بسياسة النفس الطويل مع دول العالم، موضحا أن واشنطن تخشى من صعود الصين خصوصًا الفترة المقبلة، في الوقت الذي تُطبق «بكين» سياسة تتسم بالذكاء تُجنبها الاصطدام السريع مع أمريكاال، مؤكدًا أن الصين لديها طموحات كبيرة وتطلعٌ لمستقبل باهر لشعبها.

أزمة المنطاد الصيني بمثابة اختبار للنوايا الحقيقية لأمريكا

وأضاف الباحث السياسي، في مداخلة عبر «سكايب» بقناة «القاهرة الإخبارية»، أن أزمة المنطاد الصيني بمثابة اختبار للنوايا الحقيقية لأمريكا في ميزان العلاقات بين البلدين، مشيرًا إلى أنَّ الصين نجحت في اختيار التوقيت مستغلة انشغال الولايات المتحدة مع حلف شمال الأطلسي (الناتو) ودعم أوكرانيا.

الصين قد طالبت الولايات المتحدة الأمريكية بألا تبالغ

وكانت الصين قد طالبت الولايات المتحدة الأمريكية بألا تبالغ في رد فعلها على «قضية الدخول غير المتعمد للمنطاد الصيني المدني غير المأهول أو استخدام الأمر من أجل التلاعب السياسي لتشويه الصين ومهاجمتها».

جاء ذلك على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانج ون بين، ردا على تصريحات المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير التي قالت إن الصين من خلال فرض عقوبات على مقاولي الدفاع الأمريكيين فإنها «تنحرف»، وإن ما فعلته الصين في قضية المنطاد «غير مسؤول»، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا).

وقال المتحدث بالحديث عن (الانحراف)، هل يمكن للولايات المتحدة أن تخبرنا لماذا يمكنها رؤية البالون على ارتفاع 18000 متر فوق سطح الأرض، ولكن يبدو أنها كانت عمياء عن سحابة الفطر السامة من كلوريد الفينيل فوق ولاية أوهايو؟