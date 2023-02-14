تايوان تدخل على خط أزمة مناطيد «الصين».. وسنودن يشكك في الرواية الأمريكية

أعلنت وزارة الدفاع في تايوان، عدم رصد السلطات مناطيد تجسس صينية في أجواء الجزيرة، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وخلال الفترة الأخيرة، أسقطت المقاتلات عدة مناطيد في الأجواء الأمريكية وكندا، وفي وقت سابق، نفى منسق الاتصالات في مجلس «الأمن القومي» بالبيت الأبيض جون كيربي، وجود طائرات استطلاع أمريكية في مجال الصين الجوي.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، أصدر تعليماته بتشكيل فريق مشترك بين الوكالات لإجراء تحليل متعمق لظاهرة الأجسام الطائرة المجهولة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

سنودن: هذه ليست مخلوقات فضائية

وأمس الاثنين، قال إدوارد سنودن، العميل السابق للمخابرات الأمريكية، إن الذعر الذي تثيره الولايات المتحدة، حول المناطيد، هدفه صرف الأنظار عن قضايا أخرى، مضيفا عبر حسابه بموقع التدوينات القصيرة «تويتر»، إن هذه ليست مخلوقات فضائية، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم»، الإخبارية، معتبرا أن الهدف هو صرف أنظار الصحفيين عن التحقيق في تفجير خطوط أنابيب غاز «السيل الشمالي» الروسي.

من جانبها، أوضحت الرئاسة الأمريكية «البيت الأبيض»، إن بلادها لم تسجل أي مؤشرات على نشاط مخلوقات فضائية أو حضارات من كواكب أخرى على خلفية الأجسام الطائرة المجهولة الهوية التي رصدتها «واشنطن» وأسقطتها في الأجواء الأمريكية.

3 حالات خلال السنوات القليلة الماضية

وكان قائد القيادة المركزية للقوات الجوية الأمريكية، اللفتنانت جنرال أليكسوس جرينكويتش، قال، إن أجساما طائرة ظهرت في سماء منطقة بـ«الشرق الأوسط» تابعة لمسؤولية القيادة المركزية خلال السنوات القليلة الماضية، وسماها في مؤتمر صحفي عقده بمقر «مركز الأمن الأمريكي» الجديد، بواشنطن، بالونات مراقبة صينية، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية، وأشار جرينكويتش، إلى 3 حالات ظهرت فيها تلك المناطيد خلال السنوات القليلة الماضية.