جوجل تطرح خدمة جديدة خلال مارس المقبل.. كل التطبيقات في مكان واحد

قالت شركة جوجل Google إنها ستتيح للمستخدمين أن يكونوا قادرين على إدارة جميع المهام الخاصة بهم، والذي جرى إنشائها على جميع تطبيقات Google المختلفة من خلال تطبيق مهام Google بدءًا من مارس المقبل.

وأضافت الشركة وفق موفع «ذا فيرج» جوجل ستنقل تلقائيا جميع التذكيرات الخاصة بالمهام التي جرى إنشاؤها في تطبيق مساعد جوجل والتقويم إلى تطبيق مهام جوجل بشكل تلقائي في مايو المقبل.

وأشارت إلى أنه عند الانتهاء من عملية نقل التذكيرات سيتمكن المستخدمون أيضًا من الوصول إلى المهام وإنشائها من تطبيقات الويب Google Workspace مثل Gmail والمستندات والدردشة والتقويم.

أهمية التطبيق ومهام جوجل

ولفتت إلى أنه عقب ذلك فلن يضطر المستخدمون إلى تبديل علامات التبويب لتذكير أنفسهم بالوصول إلى بريد إلكتروني لاحقًا، حتى تتمكن من الرد على رسالة عاجلة الآن، ولكن يمكنك ببساطة الضغط على زر، لإضافته إلى قائمة المهام الخاصة بك وسيقوم تطبيق المهام بتذكيرك.

وأوضحت جوجل أن المستخدمين سيتمكنون من استخدام أصواتهم لإنشاء تذكيرات باستخدام مساعد Google، وستظهر هذه أيضًا في مهام Google ، جنبًا إلى جنب مع تلك التي جرى إنشاؤها في Gmail والتطبيقات الأخرى.

وأكدت أنه إذا كان يرغب المستخدم في تنسيق وفصل المهام عن بعضها، فهي ستتيح استخدام الميزات الموجودة بالفعل في مهام Google لإنشاء قوائم متعددة وتمييز المهام المهمة بنجمة.

وتعالج هذه الخطوة شكوى رئيسية كانت لدى مستخدمي جوجل منذ فترة طويلة مع نظام إدارة المهام في Google وتجعل من السهل الآن رؤية كل شيء في مكان واحد.

وستبدأ Google في إرسال رسائل مطالبة إلى مستخدمي الحسابات الشخصية حتى يتمكنوا من البدء في ترحيل التذكيرات إلى "مهام" في وقت سابق يوم 6 مارس 2023، وسيتلقى عملاء Google Workspace هذه الرسائل لاحقًا، بدءًا من 12 أبريل