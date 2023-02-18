خبير تكنولوجي يكشف تفاصيل تطبيق «CHAT GPT».. هل ينافس «جوجل»؟

أوضح المهندس أحمد طارق، خبير تكنولوجيا المعلومات، فكرة تطبيق «CHAT GPT»، قائلًا إنّ التطبيق عبارة عن محرك بحثي كبير فوري عن طريق الذكاء الاصطناعي، كما أن «GPT» مبنية على المعلومات السابقة المتواجدة على الإنترنت، إذ إنّ نسخته الثالثة تجمع أكثر من 175 مليار معلومة، وكان آخر تحديث لتلك المعلومات عام 2021، أي أنّ بيانات عامي 2022 و2023 ليست متواجدة، لافتًا إلى أنه سيتم إطلاق النسخة الرابعة الجديدة للتطبيق خلال شهر ونص وسيحتوي على أكثر من 100 تريليون معلومة حتى عام 2023.

CHAT GPT استطاع منافسة جوجل

وأضاف «السخاوي»، خلال حواره عبر فضائية «DMC»، أنّ CHAT GPT استطاع منافسة جوجل، ولكن ما زال جوجل أكبر محرك بحثي على مستوى العالم، موضحًا أن شركة جوجل أنشأت تطبيقًا بحثيًا عن طريق الذكاء الاصطناعي، وهو عبارة عن نظام كبير للغاية يحتوي على كم هائل من البيانات، وسينافس CHAT GPT بل ويتفوق عليه لأن الأخير يبحث عن طريق الكتابة فقط، لكن «جوجل» لديه إمكانية البحث بالكتابة والصورة والفيديو.

الذكاء الاصطناعي مستقبل كبير

وأشار خبير تكنولوجيا المعلومات، إلى: «الذكاء الاصطناعي عنده مستقبل كبير، وأنا ضد مقولة إن الذكاء الاصطناعي يقدر يبدل المخ البشري أو الإنسان وفكره، لأن الذكاء الاصطناعي إحنا اللي عاملينه».