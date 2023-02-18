إصابة مسن في انقلاب سيارة على طريق «طنطا - كفر الزيات» الزراعي

أصيب شخص في العقد السابع، بكدمات وسحجات، وارتجاج إثر انقلاب سيارة على طريق «طنطا - كفر الزيات» بالقرب من قرية ديما، وتم نقل المصاب إلى مستشفى كفر الزيات العام، وحرر محضر بالواقعة.

إخطار بانقلاب سيارة

تلقت غرفة عمليات الإسعاف بمدينة كفر الزيات، بلاغاً من الأهالي يفيد، بانقلاب سيارة على طريق «طنطا - كفر الزيات» بالقرب من قرية ديما، وإصابة مستقليها، بإصابات مختلفة ومتفرقة.

انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية، وسيارة إسعاف إلى محل الواقعه وتبين من التحريات والمعاينة الأولية إصابة شخص يدعي «سعيد م. ا. ع» ويبلغ من العمر 65 عاماً، مصاب بجرح بالوجه، وإشتباه ما بعد الإرتجاج، إثر انقلاب سيارة كان يستقلها على طريق «طنطا - كفر الزيات» بالقرب من قرية ديما.

رفع آثار الحادث

وتم نقل المصاب إلى مستشفى كفر الزيات العام، لتلقي العلاج اللازم والإسعافات الأولية، وتم رفع آثار الحادث تمهيدا لتيسير حركة المرور وإعادة فتح الطريق أمام السيارات المارة، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.