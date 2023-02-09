إصابة شخص في تصادم سيارة ملاكي بعمود إنارة على كورنيش الإسكندرية

أصيب قائد سيارة ملاكي في حادث اصطدام سيارته بعمود إنارة على كورنيش الإسكندرية في ساعة مبكرة من الصباح، نتج عنها تحطم كامل لعمود الإنارة شرق المدينة الساحلية، فيما نقل المصاب إلى المستشفى لتلقى العلاج الكامل.

بدأ حادث الإسكندرية، حين أتى إخطارا إلى شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي في عمود إنارة على طريق الكورنيش بمنطقة ميامي شرق الإسكندرية، على الفور انتقلت قوات الشرطة إلى محل الواقعة برفقة سيارتي حماية مدنية وإسعاف.

تفاصيل حادث كورنيش الإسكندرية

وبالمعاينة تبين اصطدام سيارة ملاكي بالرصيف وعمود الكهرباء على طريق كورنيش الإسكندرية ما أسفر عن إصابة قائد السيارة وتلفيات شديدة في المال العام وذلك بسبب السرعة الزائدة لقائد السيارة، حيث أن السرعة المقررة على طريق الكورنيش لا تزيد عن 60 كيلومترا في الساعة.

محضر إتلاف الممتلكات العامة لقائد السيارة

تم نقل المصاب إلى المستشفى بواسطة سيارة الإسعاف، فيما تم رفع حطام السيارة وعمود الإنارة لتسهيل حركة المواطنين على طريق الكورنيش فيما تحرر محضر لقائد السيارة بتهمة إتلاف الممتلكات العامة، وتباشر النيابة العامة التحقيق.