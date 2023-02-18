مساعد وزير الخارجية الأسبق لقناة الحياة: قمة الاتحاد الأفريقي جاءت في وقت حساس

قال السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن انطلاق قمة الاتحاد الأفريقي الـ36 جاء في توقيت حساس، إذ أن الفترة الحالية شديدة الاضطراب بخلاف وجود الكثير من السياسات الدولية المضطربة التي تتسم بعدم اليقين؛ منها الحروب والنزاعات في مناطق جغرافية بقلب أوروبا.

سياسات اقتصادية منقسمة

وأضاف «حجازي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامية لبنى عسل، المذاع على فضائية «الحياة»، أن هناك حالة من التفتت في التوجهات الاقتصادية إذ كنا نعيش من خلال العولمة في رؤية اقتصادية موحدة متعددة الأطراف، بينما نجد حاليا سياسات اقتصادية شديدة التركيز على الداخل ومنقسمة.

انطلاقة اقتصادية وعودة لمؤشرات النمو

واستطرد: «كان لذلك تبعات وسلبيات كثيرة على القارة الإفريقية ودول العالم المختلفة، التي خرجت من تبعات سلبية لجائحة كورونا في وقت كان العالم يتطلع لانطلاقة اقتصادية وعودة لمؤشرات النمو، غير أن معدلات التنمية الاقتصادية تراجعت بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية وغيرها من الدوافع الأخرى».