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جزر القمر تتسلم رئاسة الاتحاد الأفريقي من السنغال

كتب:

أ ش أ
11:44 ص | السبت 18 فبراير 2023
رئيس جمهورية جزر القمر غزالي عثماني

رئيس جمهورية جزر القمر غزالي عثماني

تسلم رئيس جمهورية جزر القمر غزالي عثماني اليوم السبت، رئاسة الاتحاد الأفريقي من الرئيس السنغالي ماكي سال.

وقال رئيس السنغال ماكي سال، في خطاب تسليم رئاسة الاتحاد الأفريقي، إنني أتقدم بالتهنئة للرئيس غزالي عثماني وأعضاء المجلس على انتخابهم، مضيفا أن هذه المهمة كبيرة بالنظر إلى السياق القاري والدولي، إلا أننا واثقون في قدرتهم على خدمة الاتحاد الأفريقي.

وأكد ضرورة تسريع تنفيذ منطقة التجارة الحرة الأفريقية، مضيفا أن هذا الأمر يتطلب حشد جميع الجهود، مجددا التزامه بالعمل والتعاون مع الرئيس غزالي عثماني.

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