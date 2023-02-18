الاتحاد الأفريقي: مناقشات القمة 36 تركز على تسريع تنفيذ منطقة التجارة الحرة

أكد الاتحاد الأفريقي، أن فعاليات القمة 36 لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي، التي انطلقت في أديس أبابا اليوم السبت، وتستمر حتى الغد، ستركز على أنشطة مجلس السلام والأمن، وحالة السلام والأمن في إفريقيا، وحوكمة السياسة العالمية والمالية وسياسة الطاقة، إضافة إلى سبل تسريع تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.

وذكر الاتحاد، في بيان له على موقعه الإلكتروني اليوم، أن رؤساء الدول وحكومات الاتحاد الأفريقي سيدرسون، في اجتماعهم العادي الـ 36، مشاريع القرارات والإعلانات الصادرة عن المؤتمر لاعتمادها، إضافة إلى دراسة تقرير الإصلاحات المؤسسية في الاتحاد الأفريقي.

وأضاف أن قادة الاتحاد الإفريقي سيناقشون أيضا مختلف القضايا القارية بما في ذلك مكافحة تغير المناخ والتغلب على تحديات الأمن الغذائي، مشيرا إلى أنه من المتوقع أيضا أن يتبنوا سلسلة من البروتوكولات التي تهدف إلى تسريع التنفيذ الكامل لمنطقة التجارة الحرة الجديدة في القارة السمراء.

وانطلقت، في وقت سابق اليوم، فعاليات القمة 36 للاتحاد الأفريقي، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بحضور عدد من رؤساء دول وحكومات الدول الأعضاء.