صيادلة يدشنون «اتحاد أمل صيادلة مصر» للدعوة لانتخابات على كل المقاعد

دشَّن مجموعة من الصيادلة، اتحاد أمل صيادلة مصر، للسعي لإنهاء حالة الفرقة والانقسام التي شهدتها صفوف صيادلة مصر خلال الأربع سنوات الماضية، لعدم التوفيق لمساعي صيادلة مصر في الدعوة لانتخابات نقابية على كل المستويات، ورفع الحراسة القضائية عن النقابة.

«صيادلة مصر» إحدى أعرق النقابات المهنية في مصر والعالم العربي

وأكد مؤسسو الاتحاد وهم الدكتور محمد عصمت حسين، والدكتور عصام أبو الفتوح، والدكتور خالد النجدي والدكتور مجدي ثابت، والدكتور هاني دنيا، والدكتور أحمد النقيب، والدكتور محفوظ رمزي، والدكتور محمد كمال عبد الحافظ، والدكتور رجائي موريس، أن نقابة صيادلة مصر إحدى أعرق النقابات المهنية في مصر والعالم العربي وأحد أقوى مؤسسات المجتمع المدني المصري الفعالة، وكانت دائما حصنا منيعا للمواطن المصري وأمنه الدوائي وركيزة أساسية من ركائز الدولة في المشاركة البناءة علميا واقتصاديا واجتماعيا لدورها الحقيقي في توفير الدواء المصري الآمن لجميع أفراد الشعب وتفعيل دور الصيدلي المصري في التنمية المستدامة ضمن رؤية رئيس الجمهورية مصر 2030 وتطوير وتوطين صناعة الدواء المصرية التي أولاها الرئيس اهتماما غير مسبوق.

وأضاف الموقعون على البيان الذي حصلت «الوطن» على نسخة منه: «الأمل في الله أولا ثم في حكمة القيادة السياسية ووحدة صف الصيادلة وتمسكهم بحقوقهم وقوة إرادتهم المستقلة في استرداد نقابتهم، فقد رأينا نحن مجموعة من الصيادلة المهمومين بشأن نقابتهم أن نبدأ من حيث ما انتهى الآخرون ونجدد الأمل لصيادلة مصر مرة أخري و أن نحمل على عاتقنا اتخاذ ما يلزم من خطوات وإجراءات مدروسة وطرق جميع الأبواب وفتح قنوات التواصل مع كل الجهات لإيضاح الصورة كاملة وسرعة الدعوة لانتخابات نقابية.

تحركات اتحاد أمل صيادلة مصر

ودعا الموقِّعون إلى دعم صيادلة مصر صفا واحدا سيتم التحرك في مسارين متوازيين ، وهما عقد لقاءات مع كل الأطراف المعنية بما فيهم لجنة ادارة نقابة صيادلة مصر لوضع خارطة طريق للدعوة للانتخابات، والاستعانة بفريق إعلامي- صحفي متخصص لتوضيح دور نقابة الصيادلة في خدمة المجتمع وبناء الدولة ووحدة صف صيادلة مصر.

تصدير الصورة الحقيقية عن صيادلة مصر

ووجهوا الدعوة إلى جموع صيادلة مصر للانضمام إليهم والاصطفاف على قلب رجل واحد والتحلي بالصبر والتمسك بالأمل في غد أفضل ومعاونتهم في تصدير الصورة الحقيقية عن صيادلة مصر ونقابتهم لدى جميع الجهات من أجل استرداد نقابتهم.

وشددوا على حرصهم على ألا يدخروا جهدا لوضع أفضل خارطة طريق والدعوة لانتخابات نقابية على كل المقاعد على جميع المستويات، معربين عن تمنياتهم بالتعاون مع جميع صيادلة مصر ومد أيديهم لكافة حكماء المهنة للانضمام الي اللجنة للوصول إلى بر الأمان وبدء حياة نقابية جديدة ترعى الحقوق وتحافظ على المهنة في اتجاه موازٍ لتطوير قطاع الدواء داخل جمهوريه مصر العربية.

جدير بالذكر أن نقابة الصيادلة خاضعة تحت الحراسة القضائية منذ 19 فبراير 2019، ولأول مرة يظهر كيان يسعى للتوافق وعمل توازن جيد مع كل الجهات الحكومية المعنية بملف انتخابات نقابة صيادلة مصر.