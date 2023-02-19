أطمعة تساعد على زيادة فيتامين «د».. منها التونة والسلمون

يعاني الجسم من الكثير من الأمراض المختلفة، نتيجة نقص أحد الفيتامينات المهمة، ويأتي على رأسها فيتامين «د»، وينصح الأطباء دائما بتناول جرعات دوائية، أو الحصول على مكملات غذائية، لمعالجة نقص فيتامين «د».

أعراض نقص فيتامين د

وبحسب ما نشره موقع «سكاي نيوز»، فإن النسبة القليلة في الجسم من فيتامين «د»، تسبب الهشاشة في العظام، كما أنها تؤثر بشكل كبير في نسبة الأنسولين في الدم، وهو ما قد يشكل خطرا على المناعة.

وتتعدد أعراض نقص فيتامين «د»، وتستعرض «الوطن»، في التقرير التالي أفضل طرق الوقاية، والأطعمة التي تساعد على زيادة نسبة فيتامين «د» في الجسم.

ما هي أعراض نقص فيتامين «د»؟

قالت الدكتور نهلة عبد الوهاب، استشاري التغذية، ورئيس قسم المناعة بمستشفى جامعة القاهرة، إن أعراض نقص فيتامين «د» كثيرة ولكن أبرزها ما يلي:

الإصابة المتكررة بنزلات البرد الشديدة.

ضعف الجهاز المناعي، وزيادة نسبة الإصابة بعدوى الجهاز التنفسي والتهاب القصبة الهوائية.

آلام العظام، المفاصل، والظهر.

الشعور المزمن بالإرهاق والتعب من أقل مجهود.

الإصابة بالإكتئاب، القلق، والشعور بالخمول والنعاس.

وأضافت الدكتورة نهلة لـ«الوطن»، أنه يفضل أن يعرض الشخص جسمه يوميا لحرارة الشمس، كونها تساهم بشكل كبير في زيادة نسبة فيتامين «د»، لمدة 20 دقيقة على الأقل.

أطعمة تساعد على زيادة نسبة فيتامين «د»

وذكرت «استشاري التغذية العلاجية»، أن النظام الغذائي الصحي، يساعد على الحفاظ على فيتامين «د» في الجسم، بالإضافة إلى ضرورة تناول بعض الأطمعة التي تعزز من صحة الجسم بشكل عام ومنها ما يلي:

الأسماك مثل التونة والسلمون.

تناول الحليب، اللحوم الحمراء.

المكسرات لاحتوائها على «أوميجا 3».

الكبدة.

صفار البيض، بالإضافة إلى بعض حبوب الإفطار، مثل الفول المدمس.