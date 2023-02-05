هيئة الدواء لـ«مرضى السكر»: غيروا مواضع حقن الأنسولين تفاديا للتورم

وجّهت هيئة الدواء المصرية، رسالة عاجلة لمرضى السكر، بتغيير مواضع حقن الأنسولين من مرة إلى أخرى، مطالبة المرضى، بحقن الأنسولين في مناطق مختلفة من البطن، تفاديا لتورم أو سماكة مكان الحقن.

أماكن حقن الأنسولين بطريقة صحيحة

وأوضحت هيئة الدواء المصرية، في تقرير رسمي أصدرته قبل قليل، أماكن حقن الأنسولين بطريقة صحيحة، كما يلي.

- يمكن حقن الإنسولين في البطن والذراع والأرداف، وفي مقدمة أو جانب الفخذ.

- الحقن في البطن يجعل الأنسولين يعمل بشكل أسرع.

- لا يحقن الأنسولين في مسافة 5 سم من السرة أو عند وجود أي علامات تمدد في الجلد.​​

- لا يحقن الأنسولين في المناطق التي تعاني من جروح أو كدمات، فقد لا يصل الأنسولين المحقون في الجروح أو الكدمات إلى الجسم بشكل صحيح. ​

- لا يُحقن الأنسولين من خلال الملابس، فقد تتلوث الإبرة ويُصاب الإنسان بعدوى.

فتح باب تسجيل في دورة جديدة لهيئة الدواء

وأعلنت هيئة الدواء المصرية، فتح باب التسجيل في دورة تدريبية جديدة للتعريف بكيفية تقديم وتقييم ملف الجودة من ملف التسجيل الموحد للمستحضرات البشرية «القواعد المنظمة وإرشادات التقديم»، كاشفة عن موعد الدورة التدريبية وهو نهاية الشهر الجاري بمقر الهيئة لمدة يومين.