«الأوقاف» تنشر السؤال السادس من المسابقة الثقافية لمراكز إعداد محفظي القرآن

نشر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، السؤال السادس في المسابقة الثقافية الأسبوعية لمراكز إعداد محفظي القرآن الكريم، في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بتفعيل مختلف الأنشطة بمراكز إعداد محفظي القرآن الكريم.

وأضاف وزير الأوقاف، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: «السؤال السادس في المسابقة الثقافية الأسبوعية للدارسين بمراكز إعداد محفظي القرآن الكريم للعام الدراسي (2022 / 2023)، وذلك على مدار الفصل الدراسي الثاني، هو: وضح خطورة الإلحاد على الفرد والأسرة والمجتمع».

جوائز المسابقة الثقافية لمراكز إعداد محفظي القرآن

وأوضح الوزير، أنّه من المقرر أن ترسل الإجابة عبر الرابط هنا، مشيرًا إلى أنّ سؤال المسابقة سينشر يوم الأحد من كل أسبوع، وتستقبل الإجابات من يوم الأحد إلى يوم الأربعاء، ثم تنشر أسماء الفائزين أسبوعيًّا، ويتم اختيار أفضل 3 مراكز إعداد محفظين حققت أكثر عدد من أصحاب الإجابات الصحيحة على مدار المسابقة، وتُمنَح شهادات تقدير وجوائز مالية لكل من عمداء ومديري المراكز الثلاثة الأولى مع الفائزين المتميزين.