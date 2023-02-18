بدء التقديم لـ 1000 وظيفة إمام وخطيب ومدرس بوزارة الأوقاف.. اعرف التفاصيل

يبدأ اليوم السبت الموافق 18 فبراير الجاري، التقديم لوظائف إمام وخطيب ومدرس بوزارة الأوقاف، ويستمر حتى يوم 4 مارس المقبل، بحسب ما أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، موضحاً أن عدد الوظائف 1000 وظيفة من خلال موازنة وزارة الأوقاف والمديريات التابعة لها.

شروط التقديم لوظائف وزارة الأوقاف، جاءت عبر بوابة الوظائف الحكومية، وتتمثل في أن يكون المتقدم متمعاً بالجنسية المصرية، وأن يكون محمود السيرة وحسن السمعة، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قدر رُد إليه اعتباره.

شروط وزارة الأوقاف

وتشمل شروط وظائف وزارة الأوقاف، ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة أو قرار تأديبي نهائي ما لم تمض على صدوره أربع سنوات على الأقل، وألا تزيد سن المتقدم عن 30 عاماً في تاريخ نشر الإعلان، وأن يكون المتقدم خريج إحدى كليات جامعة الأزهر للبنين «كلية الدعوة الإسلامية وكلية أصول الدين وكلية الدراسات الإسلامية والعربية».

أكدت بوابة الوظائف الحكومية، أن التقديم إلكتروني من خلالها، وأنه يمكن لخريجي كلية الشريعة وكلية اللغة العربية وكلية القرآن الكريم وكلية اللغات والترجمة قسم الدراسات الإسلامية لجميع اللغات وكلية الإعلام جامعة الأزهر وكلية التربية بجامعة الأزهر شعبة الدراسات الإسلامية وشعبة اللغة العربية والإنجليزية والفرنسية، التقديم في وظائف وزارة الأوقاف.

وتتضمن الشروط أيضاً، ألا يقل التقدير العام التراكمي للمتقدم عن جيد، وأن يجتاز الكشف الطبي وتحليل المخدرات لمن اجتازوا الامتحانات، وأن يقر المتقدم بقبول العمل في أي مكان بمصر وفق ما تقتضيه مصلحة العمل، فضلاً عن سداد 24 جنيهاً لحساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن طريق الإيداع بكل فروع البنوك.

المستندات المطلوبة لوظائف وزارة الأوقاف

المستندات المطلوبة لوظائف وزارة الأوقاف، أوضحتها بوابة الوظائف الحكومية، وذكرت أن المستندات تتمضن صوة شخصية حديثة، وبطاقة الرقم القومي سارية، وصحيفة حالة جنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو وزارة الأوقاف، والمؤهل الدراسي، والمؤهل الأعلى، والموقف من الخدمة العسكرية، فضلاً عن شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة، وإيصال الإيداع البنكي.