وزير الأوقاف يكرم حفيد الشيخ مصطفى إسماعيل في المسابقة العالمية للقرآن الكريم

كرم الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، حفيد الشيخ مصطفى إسماعيل، تشريفا لاسم جده، الذي تحمل المسابقة العالمية للقرآن الكريم التاسعة والعشرين اسمه، والمقامة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

واختتمت المسابقة العالمية للقرآن الكريم فعالياتها اليوم، بإعلان أسماء الفائزين في المسابقة.

مسابقة القرآن الكريم

كما كرم وزير الأوقاف، المحكمين في المسابقة العالمية للقرآن الكريم، تقديرا لجهودهم في المسابقة.

ويشارك في المسابقة العالمية للقرآن الكريم، 108 متسابقين من 58 دولة، وكان الوزير وجه بزيادة مكافآت المسابقة العالمية للقرآن الكريم، لتصل إلى نحو 2 مليون جنيه، التي تنظمها وزارة الأوقاف خلال الشهر المقبل بمشاركة واسعة من مختلف دول العالم، التي تتناول حفظ القرآن الكريم، وفهم معانيه ومقاصده لدى أصحاب الصوت الحسن.

جوائز الفرع الأول

وكانت وزارة الأوقاف، خصصت 400 ألف جنيه للفرع الأول من المسابقة لحفظ القرآن الكريم وفهم معانيه ومقاصده لأصحاب الصوت الحسن، وبلغ عدد المتسابقين 15.