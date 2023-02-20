«الصحة» تكشف أسباب الإصابة بخشونة الركبة: «السمنة خطر تخلصوا منها»

حددت وزارة الصحة والسكان كيفية تجنب الإصابة من خشونة الركبة، قائلة في تقرير رسمي: لابد من تجنب زيادة الوزن والالتزام بممارسة الرياضة على الأقل 30 دقيقة بشكل يومي.

أسباب خشونة الركبة

وأضافت وزارة الصحة والسكان، من أهم الأسباب للإصابة بخشونة الركبة لدي السيدات هي زيادة الوزن، مشيرة إلى أهمية الالتزام بنظام غذائي صحي لتخفيف الوزن والحماية من مضاعفات خشونة الركبة.

وتابعت وزارة الصحة والسكان: خشونة الركبة، هي حالة تحدث مع الجميع مع تقدم العمر ومع الاستخدام الدائم لثني الركبة، مشيرة إلى أهمية القضاء على هذه العادة بشكل تدريجي، لافتة إلى أن خشونة الركبة تتفاوت شدتها فالبعض يعاني من ألم شديد والبعض يعاني من ألم بسيط.

علاج خشونة الركبة

وطالبت وزارة الصحة والسكان من المواطنين ضرورة التواصل مع الوزارة من خلال الخط الساخن لها 105 لتلقي كافة التساؤلات والاستفسارات المختلفة والرد عليها من مصادرها الرسمية.

ونصحت وزارة الصحة والسكان المواطنين بضرورة طلب الرعاية الصحية من الفرق الطبية المختلفة في حال الشعور بألم في الركبة وعدم الحصول على الأدوية أو الوصفات التي يتم تداولها بين المواطنين.