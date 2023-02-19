«الصحة» تنصح المواطنين بتناول الشوكولاتة للتغلب على اكتئاب فصل الشتاء

قدمت وزارة الصحة والسكان مجموعة من النصائح للتغلب على الاكتئاب في فصل الشتاء، وقالت الوزارة في تقرير أصدرته منذ قليل على موقعها الرسمي، لابد من الابتعاد عن السكر والمواد المحفوظة والملونة، والمعجنات والدقيق الأبيض.

وأضافت أنه لابد من الابتعاد بشكل نهائي عن اللحوم المصنعة والوجبات السريعة، والاعتماد على تناول الأسماك، والشوكولاتة ولكن ليس بكثرة.

كيف يمكن الوقاية من اكتئاب فصل الشتاء

من جانبه قال الدكتور بهاء ناجي، استشاري التغذية والسمنة، إنّ إتباع أسلوب غذائي سليم في الحياة يعمل على زيادة معدلات التحسن والشعور بالراحة، والبعد عن الاكتئاب، لافتا في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى أنّ زيادة الوزن تعمل على زيادة الاكتئاب خاصة في فصل الشتاء.

وأضاف استشاري التغذية والسمنة، أنّه لابد من اتباع نظاما غذائيا صحيا في فصل الشتاء، وتناول مأكولات تشعر بالشبع في نفس الوقت، مشيرا إلى وجود مأكولات صحية عديدة وتعمل على الشعور بالشبع وتحسن المزاج في نفس الوقت، ولابد من ممارسة الرياضة خلال نصف ساعة بشكل يومي للوقاية من الأمراض بشكل عام.

ضرورة التوقف عن التدخين

ودعا إلى ضرورة التوقف عن التدخين، ووضع مجموعة من القواعد التى يمكن الاعتماد عليها، وهي رؤية أضرار التدخين للمساعدة على البعد عنها، ويمكن التقليل من العدد اليومي حتى الوصول إلى التوقف بشكل نهائي.

كما كشف عن الخط الساخن لوزارة الصحة، والتى قامت بتدشينه لمساعدة المواطنين على الإقلاع عن التدخين بسبب الآثار السلبية الناتجة على القلب والرئة.