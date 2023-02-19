«الصحة»: استقرار تام في إصابات كورونا.. والوفيات «صفر»

كشفت تقارير رسمية صادرة عن وزارة الصحة والسكان، عن الوضع الوبائي لفيروس كورونا فى مصر، مؤكدة أنها تشهد استقرارا كبيرا في المنحنى الوبائي للفيروس، حيث انخفض معدل الإصابات على مستوى محافظات الجمهورية على مدار شهور متتالية، بلا أي وفيات في معظم المحافظات.

وقالت وزارة الصحة والسكان: «متحور أوميكرون هو أكثر المتحورات انتشار بين الحالات المصابة بالفيروس، ومعظم الحالات الأعراض التي تظهر عليها هي بسيطة للغاية وتشبه نزلات البرد، والحالات لا تستدعي الدخول الى المستشفيات».

الوضع الوبائي لفيروس كورونا في مصر

وأضافت وزارة الصحة والسكان أنه تم تطعيم أكثر من 40% من المواطنين بالجرعات الكاملة «الأولى والثانية»، وعلى المواطنين سرعة التسجيل على موقع لقاح كورونا للحصول على الجرعة الكاملة ومن ثم الحصول على الجرعة التنشيطية من لقاح كورونا والتي تعمل على تعزيز الجهاز المناعي للجسم ضد متحورات فيروس كورونا.

الأعراض الجانبية للقاحات كورونا

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، الأعراض الجانبية للقاحات كورونا، لا تستدعي الخوف أو القلق، فهى تتضمن ارتفاع درجة الحرارة وإحمرار موضع التطعيم وتكسير في العضلات والام مكان الحصول على التطعيم، ولابد من التطعيم، حيث إن لقاح كورونا من أقوى الأسلحة التى تواجه الفيروس، وتعمل على جعل الأعراض بسيطة ومتوسطة بدلا من كونها شديدة الخطورة.

وطمأنت وزارة الصحة والسكان المواطنين من توافر كافة اللقاحات داخل مراكز تلقي لقاح كورونا، سواء للمواطنين المسافرين وغيرهم.