«الأعلى للآثار»: ترميم 13 أثرا إسلاميا ضمن المسار السياحي للدرب الأحمر

أعلن الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار، أنّ أسعار تذاكر مسار السياحي للدرب الأحمر الجديد هي 20 جنيها للمصريين، و10 جنيهات للطالب المصري، و120 جنيها للأجانب، و60 جنيها للطالب الأجنبي.

وأوضح الأمين العام لمجلس الأعلى للأثار، خلال مؤتمر صحفي، أنّه تم ترميم 13 أثرا إسلاميا في المسار السياحي بالدرب الأحمر، بالتعاون مع مؤسسة الأغاخان للثقافة، ليكون مسارا سياحيا يُضاف لخريطة الآثار الإسلامية في منطقة القاهرة التاريخية.

وزيري: إضافة المسار السياحي في الدرب الأحمر إلى خريطة الآثار الإسلامية في مصر

وأكد شريف عريان، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الأغاخان للترميم، بأن المسار السياحي في الدرب الأحمر سيشارك في بورصة برلين لأول مرة، والذي سيقام في مارس المقبل.

وأوضح الرئيس التنفيذي لمؤسسة الأغاخان، أنّ المسار السياحي في الدرب الأحمر مسارا سياحيا جديدا يضاف إلى خريطة الآثار الإسلامية في مصر.

وأشار إلى أنّه سيرويج للمسار السياحي للدرب الأحمر من خلال برنامج سياحي لليوم الواحد، لتشجيع السياح على زيارة المسار ومشاهدة الآثار الإسلامية المصرية الفريدة.

استهداف 5 آلاف سائح سنويا

وأكد أنّه يستهدف 5 آلاف سائحا سنويا خلال عام 2023-2024 لمسار السياحي بدرب الاحمر، وتنفيذ موقعا إلكترونيا مخصصا للمسار السياحي، الذي يشمل الكثير من المزارات الأثرية، وترميم 13 مزارا أثريا ضمن المسار.

واختتم عريان بأنه تم تدريب العديد من أهالي المنطقة المحيطة لمسار الدرب الأحمر، وأصحاب المحلات للتعامل مع السياح بشكل أفضل.

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