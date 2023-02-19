«الأوقاف» تعلن تشكيل أعضاء لجنة رعاية المواهب والنوابغ

أعلنت وزارة الأوقاف، أنه تم استحداث إدارة المواهب والنوابغ بالأوقاف في مجال حفظ القرآن الكريم وفنون الخطابة والابتهال الديني من أصحاب الصوت الحسن.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمزيد من الاهتمام برعاية المواهب والنوابغ في مختلف المجالات، إذ أطلقت وزارة الأوقاف مبادرة «اكتشاف» لاكتشاف المواهب وبخاصة النشء والشباب على مستوى الجمهورية.

تشكيل لجنة للاختيار المواهب

وأكدت وزارة الأوقاف، في بيان قبل قليل، أنه تم تشكيل لجنة مشرفة على ذلك برئاسة الدكتور هشام عبد العزيز علي رئيس القطاع الديني، وتضم كلًا من: الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية - عضوًا، والشيخ عبد الفتاح الطاروطي عضوًا، والدكتور أسامة فخري الجندي مدير عام شئون القرآن الكريم عضوًا، والدكتور محمد إبراهيم نصار، مدير عام الإرشاد عضوًا، والدكتور محمد الشحات محمد أبو ستيت مدير عام المكتب الإعلامي عضوًا، والشيخ محمد إبراهيم عسكر مسئول الدعوة الإلكترونية عضوًا، والدكتورة هدى حميد معوض مدير إدارة المواهب عضوًا ومقررًا للجنة.

وأوضحت الأوقاف، أنه سيتم ضم عدد من الشخصيات العامة المعنية والمهمة بهذا الأمر تباعًا وفق سير المبادرة وتطورها ومراحل عملها .