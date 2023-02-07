نقابة المحامين: 15 فبراير آخر موعد للتسجيل في دورة المعهد بالقاهرة

أعلنت الأمانة العامة لنقابة المحامين، برئاسة حسين الجمال، أمين عام نقابة المحامين، أن آخر موعد للتسجيل بالدورة السادسة لمعهد المحاماة بالقاهرة الكبرى، منتصف شهر فبراير الجاري.

وذكر أمين عام نقابة المحامين، أنه يتاح الالتحاق حتى الموعد المحدد لنقابات: (جنوب القاهرة – شمال القاهرة – القاهرة الجديدة – حلوان – شمال الجيزة – جنوب الجيزة – شبرا الخيمة)، بمقر إدارة المعهد بالنقابة العامة، وكذلك بالنقابات الفرعية.

معهد المحاماة في نقابة المحامين

وذكرت نقابة المحامين أن معهد المحاماة يعد شرطًا لنقل القيد من جدول عام إلى ابتدائي طبقًا لقانون المحاماة.

وكانت نقابة المحامين، عقدت جلسة حلف يمين قانونية للمحامين الجدد اليوم، بنادي المحامين النهري بالمعادي، برئاسة عبدالحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، وإشراف الأمين العام حسين الجمال، وحضور أعضاء مجلس نقابة المحامين.

إدارة السجلات في نقابة المحامين

وذكرت نقابة المحامين أن إدارة السجلات تعد من أهم إدارات نقابة المحامين ويجرى تسجيل المحامي من أول ما يتم قيده بنقابة المحامين بإعطاءه رقم قيد جدول عام، مرورًا بجميع درجات القيد وتعديلاتها حتى إحالته للمعاش أو وفاته، وكذلك تعديلات عناوينه، حيث تعد الإدارة منوط بها عقد جلسات حلف اليمين للمحامين الجدد بدءًا من التنظيم حتى تنفيذ حلف اليمين على السجل والحاسب.

كما تعمل على إنشاء سجل عمومي للمحامين بكتابة جميع البيانات من تاريخ قيده بالنقابة، وتعديلات جميع ما يطرأ عليه من قيود، وحالات النقل والإعادة والزوال حتى خروجه للمعاش أو الوفاة، (وهو سجل ورقي يحتوي على جميع بياناته ما عدا العنوان، حيث يتم إثباته بمعرفة الإدارة على الحاسب الآلي)، إضافة إلى استلام جميع الجلسات من لجنة قبول المحامين، وتغذية السجل بها يدويًا، واستلام جلسات قيد النقض وتنفيذها على السجل يدويًا، وكذلك على الحاسب، وهي في حدود 2000 محامي شهريًا تقريبًا.