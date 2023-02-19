مستوطنون إسرائيليون يقتحمون الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي

اقتحم 81 مستوطنا إسرائيليًا، اليوم، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

ونفذ المستوطنون جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية في الجهة الشرقية منه.

اقتحام الأقصى

وشددت شرطة الاحتلال إجراءاتها العسكرية في باحات الأقصى وعند أبوابه، عبر التضييق على دخول المصلين للأقصى، ودققت في هوياتهم الشخصية، واحتجزت بعضها عند بواباته الخارجية.