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مستوطنون إسرائيليون يقتحمون الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي

كتب:

أ ش أ
11:57 ص | الأحد 19 فبراير 2023
اقتحام الأقصى

اقتحام الأقصى

اقتحم 81 مستوطنا إسرائيليًا، اليوم، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

ونفذ المستوطنون جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية في الجهة الشرقية منه.

اقتحام الأقصى 

وشددت شرطة الاحتلال إجراءاتها العسكرية في باحات الأقصى وعند أبوابه، عبر التضييق على دخول المصلين للأقصى، ودققت في هوياتهم الشخصية، واحتجزت بعضها عند بواباته الخارجية.

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مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى وسط حراسة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى ويؤدون طقوسا تلمودية بحراسة الاحتلال
بقلم أ ش أ