الرئيس الفلسطيني: نشهد كل يوم اعتداءات المستوطنين في الأقصى بحجة حقهم فيه

قال محمود عباس، رئيس دولة فلسطين، إننا نشهد كل يوم اعتداءات من قبل اليهود في المسجد الأقصى بحجة أنّ لهم حق فيهم، كما رفض شعبنا وعد بلفور ونتائجه فقد رفضنا أيضًا كل محاولات تصفية قضيتنا أو اختزالها أو تزييف وطمس حقائقها ورفضنا صفقة القرن التي أطلقها الرئيس ترامب وأعطى كل القدس لإسرائيل، وما زالنا نرفض نقل السفارة الأمريكية وأي سفارة أخرى للقدس.

وأضاف «عباس»: «رفضنا محاولات اسرائيل في وضع بوابات الكترونية تتحكم في الدخول والخروج من الأقصى، وسنظل متمسكين بثوابتنا الوطنية مداافعين عن حقوقنا مهما كانت الظروف، وسنتصدى كل يوم لمخططات الاحتلال الإسرائيلي الأكثر عنصرية وتطرف وتستهدف المسجد الأقصى ومقدساتنا كافة، ولا يمكن نسيان جريمة حرق المسجد الأقصى في عام 1969، ولا مذبحة المسجد الإبراهيمي وغيرها من الاعتداءات على المساجد والكنائس حتى الآن».

وتابع بأننا تعرضنا في الماضي وما زلنا نتعرض لأكبر عملية تزوير لتاريخنا، إذ أنهم قالوا في بداية احتلالهم لفلسطيني أنها أرض بلا شعب وشعب بلا أرض لذلك فهي ملك لنا، فهل كانت فلسطين أرض بلا شعب عبر التاريخ كما يزعمون؟.

وأشار إلى أنّ هناك مخرج اسرائيلي ومؤلف اسرئلي أنتجا فيلمًا يسجل شهادات حية عن واحدة من هذه المذابح التي ارتكبتها اسرائيل وهي مذبحة الطنطورة التي قامت قوات الاحتلال بإعدام ما يقارب من 200 فلسطيني إلى جانب تهجير مواطنين القرية قبل تدميرها، كما ان الفيلم يوثق أيضا شهادات عدد من الجنود الاسرائيليين الذين شاركوا في ارتكاب هذه المذبحة.