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مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى وسط حراسة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي

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أ ش أ
10:43 ص | الأحد 05 فبراير 2023
جيش الاحتلال الإسرائيلي

جيش الاحتلال الإسرائيلي

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم، المسجد الأقصى المبارك، وسط حراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضحت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» - أنّ عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في ساحاته، وتلقوا شروحات عن الهيكل المزعوم، وأدوا طقوسا تلمودية في الجهة الشرقية من ساحات الحرم وقبالة قبة الصخرة.

مواصلة ممارسات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين

وأشارت دائرة الأوقاف، إلى أنّ شرطة الاحتلال واصلت التضييق على دخول المصلين الفلسطينيين للمسجد، ودققت في هوياتهم الشخصية، واحتجزت بعضها عند بواباته الخارجية، إضافة إلى إبعاد العشرات عنه.

ويشهد المسجد الأقصى يوميا عدا يومي الجمعة والسبت، سلسلة انتهاكات واقتحامات من المستوطنين بحماية شرطة الاحتلال.

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بقلم أ ش أ