الحكم بحبس شقيقة مديرة حضانة الإسكندرية 3 سنوات غيابيا

قضت محكمة جنح باب شرق بالإسكندرية، بالحبس غيابيا على شقيقة مديرة الحضانة صاحبة واقعة التعدي على أطفال، ثلاث سنوات وغرامة 5000 جنيه، على خلفية اتهامها بإدارة حضانة دون ترخيص.

حكم على مديرة حضانة الإسكندرية وشقيقتها

وقال وائل العزب، محامى المدعين بالحق المدني في قضية التعدي على أطفال الحضانة بالإسكندرية، إن قرار هيئة المحكمة بالحبس 3 سنوات لمديرة الحضانة «سارة»، جاء على النحو التالي، الحبس 3 سنوات في تهمة إدارة الحضانة دون ترخيص وتغريمها 5000 جنيه، وشاركتها شقيقتها «غادة» في ذات التهمة وحكم عليها أيضا بالحبس 3 سنوات ونفس قيمة الغرامة.

تفاصيل الحكم على مديرة حضانة الإسكندرية

واضاف المحامي في تصريحات لـ«الوطن»، أن «سارة» وصل حكمها إلى 8 سنوات بسبب إضافة حبس 5 سنوات مع الشغل للتهم الثلاث الأولى، وملخصها أنها استعرضت وروجت بالعنف وهددت به ضد الأطفال وأحدثت عمدا بهم الإصابات الواردة بأقوال أهليتهم والواردة في التحقيقات.

تفاصيل قضية مديرة حضانة الإسكندرية

وجاء ذلك في أحداث قضية مديرة حضانة الإسكندرية التي حرر ضدها محضر رقم 10515 لسنة 2022، من قبل أولياء الأمور، في قسم شرطة باب شرقي، يتهمونها فيه بالتعدي بالضرب على أبنائهم الصغار، وهو الأمر الذي أصدرت فيه المحكمة حكمها عليها وعلى شقيقتها.