استكمال محاكمة مديرة حضانة الإسكندرية المتهمة بتعذيب الأطفال.. اليوم

تحتضن محكمة جنح باب شرقي بالإسكندرية، اليوم الخميس، جلسة محاكمة مديرة حضانة خاصة، على خلفية اتهامها بالاعتداء على أطفال وتعنيفهم، وتعريض حياتهم للخطر، وإدارتها الحضانة دون ترخيص، وذلك بعدما تقرر تأجيل الجلسة إلى اليوم، لاستكمال مرافعات الدفاع، مع استمرار حبسها.

تفاصيل الجلسة الماضية

وشهدت جلسة 5 يناير الماضية، حضور المتهمة من محبسها وهيئة الدفاع عنها، وكذلك محامي المدعين بالحق المدني، واستمعت هيئة المحكمة إلى محامي المدعين بالحق المدني، الذين أكدوا ثبوت عناصر الاتهام على المتهمة، مطالبين بتوقيع أقصى عقوبة وإصدار حكما بالتعويض، فيما طلب دفاع المتهمة استدعاء شهود الإثبات لمناقشتهم.

قضية مديرة حضانة الإسكندرية

واستمعت نيابة باب شرقي الجزئية، في وقت سابق، لشهادة أربعة من ولاة أمور الأطفال بالحضانة، والذين أكدوا تكرار تعدي مديرتها على بنيهم ضربًا وصفعًا، وإيذائهم بدنيا ونفسيا، ما أحدث بهم إصابات، مشيرين إلى أنهم وثَّقوا شهادات أطفالهم بالتعدي عليهم وما بهم من إصابات في صور فوتوغرافية ومقاطع مرئية تبادلوها فيما بينهم، واطَّلعت عليها النيابة العامة.

واستمعت النيابة العامة لأقوال معلمتين وعاملة بالحضانة، أكدن تَكرار تعدي مديرتها على الأطفال، وأن إحداهن سجلت مقطعًا صوتيًّا يوثق إحدى وقائع التعدي قدمته لولاة أمر الطفل المُعتدَى عليه، ورصدت تداوله إدارة البيان بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وشهدت سيدة مقيمة جوار الحضانة بسبق سماعها أصوات صراخ واستغاثة الأطفال داخل الحضانة وتعنيفهم من مديرتها.