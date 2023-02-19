محافظ الجيزة يفتتح معرض «أهلا رمضان» في المنيب بتخفيضات 30%

افتتح اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، معرض «أهلا رمضان» للسلع والمواد الغذائية واللحوم والدواجن بأسعار مخفضة تصل إلى 30% بشارع المدرسة بمنطقة المنيب بحي جنوب الجيزة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء للسعي نحو إقامة منافذ ومعارض سلعية بالعديد من قطاعات المحافظة تهدف إلى توفير السلع الأساسية والاستراتيجية بأسعار مخفضة للتخفيف عن كاهل المواطنين والاستعداد لشهر رمضان الكريم.

المشاركون في افتتاح معارض أهلا رمضان بالجيزة

ويواصل محافظ الجيزة جولته اليوم، بحضور إبراهيم الشهابي، نائب المحافظ، واللواء شاكر يونس، السكرتير العام، ومحمد نور، السكرتير المساعد، والنائب عادل ناصر، نائب رئيس الاتحاد العام ورئيس مجلس إدارة غرفة الجيزة، والدكتورة هالة غريب مدير مديرية التموين بالجيزة، واللواء زكي ممدوح سلام، رئيس حي جنوب الجيزة، بافتتاح معارض أهلا رمضان بشارع بورسعيد بمركز ومدينة البدرشين، وشارع شكري القواتلي بمركز ومدينة العياط.

وقال محافظ الجيزة إن المعارض المقرر افنتاحها اليوم تأتي بمشاركة العديد من الشركات والعارضين لكافة المنتجات والسلع الغذائية ومستلزمات شهر رمضان، وذلك استكمالا للنجاح الكبير الذي حققه معرض أهلا رمضان بأرض المطاحن بشارع الملك فيصل، والذي يشهد إقبالا كبيرا من المواطنين على مدار اليوم.

توفير السلع الغذائية واللحوم والأسماك بأسعار مخفضة

وأوضح المحافظ أنه يجري تنفيذ معارض أخرى بأحياء ومدن ومراكز المحافظة، حيث ستساهم تلك المعارض في تخفيف العبء على المواطنين، وستشارك في توفير السلع الغذائية واللحوم والأسماك بأسعار في متناول الجميع.