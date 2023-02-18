افتتاح 3 معارض «أهلا رمضان» في الجيزة غدا.. «البدرشين والعياط والمنيب»

تفتتح محافظة الجيزة غدا الأحد، 3 معارض «أهلا رمضان» للسلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة، بحضور اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، ووزارة التموين وممثلي الغرفة التجارية.

افتتاح معرض أهلا رمضان

وأشارت محافظة الجيزة في بيان، إلى أن فعاليات الافتتاح تبدأ بمعرض «أهلا رمضان» بحي جنوب الجيزة بشارع المدرسة بمنطقة المنيب، الساعة التاسعة والنصف صباحا، يعقبها افتتاح معرض في شارع بورسعيد بمركز ومدينة البدرشين، الساعة الحادية عشر صباحا، ثم معرض أهلا رمضان بشارع شكري القواتلي بمركز ومدينة العياط، الساعة الواحدة ظهرا.

عناوين معارض أهلا رمضان 2023 في الجيزة

وافتتحت وزارة التموين بالتعاون مع محافظة الجيزة، 17 معرض «أهلا رمضان» هذا العام بداية من شهر فبراير الجاري، وذلك في الأماكن التالية:

معرض الهرم

- عنوان معرض أهلا رمضان في حي الهرم، بطريق المنصورية أمام نزلة السمان.

معرض العمرانية

- عنوان معرض أهلا رمضان في العمرانية، بشارع ترعة الزمر أمام كوبري العمرانية.

معرض جنوب الجيزة

- عنوان معرض أهلا رمضان في جنوب الجيزة بميدان المنيب.

معرض الوراق

- عنوان معرض أهلا رمضان في الوراق بجوار مبنى الحي الجديد.

معرض فيصل وشمال الجيزة

- عنوان معرض أهلا رمضان في فيصل وشمال الجيزة بشارع المحطة وبولاق الدكرور بشارع الملك فيصل، بجوار شركة المطاحن.

معرض منشأة القناطر

- عنوان معرض أهلا رمضان لبيع السلع التموينية وياميش رمضان في المدن، بمنشأة القناطر بقرية بهرمس وأوسيم بميدان الشهداء.