محافظ الجيزة يتابع التجهيزات النهائية لـ3 معارض أهلا رمضان.. أسعار مخفضة

تابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة في اطار خطه محافظة الجيزة للتوسع في إنشاء وإقامة معارض السلع الغذائية التجهيزات النهائية لافتتاح ثلاثه معارض اهلا رمضان ضخمه غداً الأحد للسلع والمواد الغذائية واللحوم و الدواجن بأسعار مخفضة بحي جنوب الجيزة ومراكز ومدن البدرشين والعياط وذلك وبالتعاون مع الجهات المعنية .

وأكد محافظ الجيزة في تصريحات صحفية ان المعارض سيتم افتتاحها لاستقبال المواطنين غداً وذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء حيث تم السعي نحو اقامه منافذ ومعارض سلعية بالعديد من قطاعات المحافظة تهدف إلى توفير السلع الأساسية والاستراتيجية بأسعار مخفضة للتخفيف عن كاهل المواطنين والاستعداد لشهر رمضان الكريم .

مشاركة العديد من الشركات والعارضين

واشار محافظ الجيزة أن المعارض المقرر افنتاحها غداً تقع بشارع المدرسة بمنطقة المنيب بحي جنوب الجيزة وبشارع بورسعيد بمركز ومدينة البدرشين و بشارع شكري القواتلي بمركز ومدينة العياط وجميعها تأتي بمشاركة العديد من الشركات والعارضين لكافه المنتجات والسلع الغذائية ومستلزمات شهر رمضان وذلك لاستكمالا للنجاح الكبير الذي حققه معرض اهلا رمضان بأرض المطاحن بشارع الملك فيصل والذي يشهد إقبالا كبيرا من قبل المواطنين علي مدار اليوم.

تنفيذ معارض أخرى في مراكز المحافظة

واشار اللواء أحمد راشد أنه يجرى تنفيذ معارض اخري بأحياء ومدن ومراكز المحافظة حيث ستساهم تلك المعارض فى تخفيف العبء على المواطنين، وستشارك فى توفير السلع الغذائية واللحوم والأسماك بأسعار فى متناول الجميع