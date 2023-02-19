السوق المصري يختبر «سبائك الفضة» أسوة بالذهب.. و«الشعبة»: «تحتاج صبرا»

طرحت شركات متخصصة في إنتاج المعادن الثمينة سبائك فضة عيار 999 بهدف التحوط من تقلبات سعر الصرف عالمياً، أسوةً بالذهب.

ويحظى الذهب بشعبية كبيرة للاستثمار في الوقت الحالي بين جميع فئات المصريين، ولكن ظهر في الوقت الأخير معدن شهد اقبالا في العالم كله في الوقت الحالي.

وأعتبر الكثير من المواطنين في الوقت الحالي الفضة بديل جيد للاستثمار بدلا من الذهب في الوقت الحالي، وهو ما جعل الكثير من أصحب محلات الفضة يتجهون إلى عمل عروض على شراء السبائك الفضية.

ومن جانبه قال سامح كرم، عضو شعبة المعادن الثمينة باتحاد الصناعات، إنه في الوقت الحالي يتم عمل العديد من العروض على سبائك الفضة وأسعار الجرام.

السبيكة بـ7 آلاف جنيه

وأضاف كرم، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ سعر السبيكة الفضة يقدر بـ 7 ألاف جنيه شامل المصنعية والدمغة، موضحا أنّ السعر أقل بكثير من سعر الذهب وهو ما يجعله افضل استثمار قليل السعر ومع مرور الوقت يرتفع السعر على المدى البعيد للأسعار وهو ما يحقق مكاسب مالية لأصحاب الفضة.

وأشار إلى أن سعر جرام الفضة يقدر بـ28 جنيها للجرام الواحد، موضحًا أن فضل طريقة للاستثمار في الفضة هي شراء المعدن الفعلي، فيمكنك شراء سبائك الفضة أو النقود المصنوعة من الفضة، وهي ذات مصنعية قليلة.

الاستثمار في الفضة

ويحتاج الاستثمار في الفضة إلى الوقت، خاصة أن ارتفع سعر الفضة يتم بوتيرة أبطأ من الذهب، لذا يجب أن تتحلى بالصبر.