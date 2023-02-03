أسعار الفضة اليوم في مصر.. الجرام يبدأ من «18 جنيه»

كشف موقع «جولد برايس» أسعار الفضة اليوم في مصر، وبلغ جرام الفضة الاسترليني عيار 925 سعر 21.19 جنيهاً.

وفي السطور التالية، نقدم تفاصيل أسعار الفضة اليوم في مصر، اليوم الجمعة الموافق 2 فبراير، وفق موقع «جولد برايس».

أسعار الفضة اليوم في مصر

وجاءت أسعار الفضة اليوم في مصر وسعر جرام الفضة عيار 925، كالتالي:

- أونصة الفضة يصل سعرها إلى 713.127 جنيه، أي 23.550 دولار.

- جرام الفضة النقية عيار 999 يصل سعرها إلى 22.88 جنيه بما يعادل 0.76 دولار.

- جرام الفضة البريطانية عيار 958 بسعر يصل 21.94 جنيه يما يعادل نحو 0.72 دولار.

سعر جرام الفضة عيار 925 في مصر

- الفضة الإسترليني عيار 925 يصل سعر الجرام إلى 21.19 جنيه بما يعادل نحو 0.70 دولار.

- فضة العملات عيار 900 سعر الجرام يصل إلى 20.61 جنيه بما يعادل نحو 0.68 دولار.

- جرام فضة المجوهرات عيار 800 بسعر يصل إلى 18.32جنيه بما يعادل نحو 0.61 دولار.

- فضة عيار 880 بسعر يصل إلى 20.16 جنيه بما يعادل 0.67 دولار.

أسعار سبائك وكيلو الفضة في مصر

- سبيكة الفضة 50 جراما بسعر يصل إلى 1507.49جنيه بما يعادل 49.78 دولار.

- سبيكة الفضة 100 جرام بسعر يصل إلى 3003.52 جنيه بما يعادل 99.19 دولار.

- سبيكة الفضة 200 جرام بسعر يصل إلى 5731.91 جنيه بما يعادل 189.29 دولار.

- سبيكة الفضة 250 جراما بسعر يصل إلى 7050.24 جنيه بما يعادل 232.82 دولار.

- سبيكة الفضة 500 جرام بسعر يصل إلى 13.962.92جنيه بما يعادل 461.11 دولار

- سبيكة الفضة 1 كيلو بسعر يصل إلى 27.513.15 جنيه بما يعادل 908.58 دولار.