«الفلانتين داي» يُنعش مبيعات الفضة.. وتجار: الجرام يبدأ بـ21 جنيها

تشهد سوق الفضة الأيام الجارية، إقبالا جماهيريا، نظرا لاحتفال المحبين بـ«عيد الحب»، حيث تُعتبر الفضة من الهدايا الشائعة التي يتهادون بها نظرا لانخفاض أسعارها مقارنة بالذهب.

إقبال مستمر على محال الفضة

وفي جولة لـ«الوطن» بمنطقة الحسين قال تجار وأعضاء الغرف التجارية إن محال الفضة منذ بداية شهر فبراير 2023 تشهد إقبالا من جانب المواطنين لاقتراب الاحتفال بعيد الحب، حيث تُعتبر الفضة من الهدايا ذات القيمة العالية بالنسبة للمواطنين.

وقال محمد يوسف، أحد أصحاب محال الفضة، إن الإقبال على شراء الفضة مستمر طوال العام، ولكنه يزداد في شهر فبراير، حيث إن هناك العديد من الأشكال والأوزان الخاصة بالفضة والتي تؤثر على سعر المطلوب حسب اختيارات المواطن.

طرح سبائك وعملات فضة في الأسواق

وقال عبدالله محفوظ، أحد العاملين بأحد محال الفضة، إنه تم طرح سبائك وعملات فضة، حيث يسجل جنيه الفضة في الأسواق 280 جنيها ويبلغ سعر النصف جنيه 140 جنيها بينما يسجل ربع جنيه الفضة 70 جنيها، وذلك يعطي فرصة للمواطنين لشراء ما يحتاجونه حسب قدراتهم المادية.

أسعار الفضة

وأوضح محفوظ أن سعر جرام الفضة سجَّل اليوم في الأسواق 21.55 جنيه وأونصة الفضة 670.207 جنيه وسبيكة الفضة 50 جراما 1,428.66 جنيه بينما بلغ سعر سبيكة الفضة 100 جرام 2,846.46 جنيه وسبيكة الفضة 200 جرام 5,432.18 جنيه، مشيرا في حديثه إلى أن خواتم الفضة تتراوح أوزانها بين الـ4 إلى 8 جرامات.

الفضة لم تحظَ بشعبية الذهب في الاسواق

من جانبه، قال عمرو المغربي، عضو شعبة الذهب بغرفة القاهرة، لـ«الوطن»، إن الفضة ليست كالذهب في السوق المحلية، ولا تحظى بنفس الشعبية كوسيلة للتحوط، وأن أغلب استهلاكاتها بغرض الزينة.