«فنون جميلة الإسكندرية»: تعاون مع جامعة الباوهاوس الألمانية لتبادل الخبرات

استقبل الدكتور أشرف الغندور، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا، اليوم، الأحد، الدكتور فرانك إيكارت، رئيس قسم الدراسات التخطيطية والاجتماعية بجامعة الباوهاوس بمدينة فايمر الألمانية، وذلك بهدف بحث سبل التعاون بين كلية الفنون الجميلة بجامعة الإسكندرية وجامعة الباوهاوس بألمانيا في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

ووفقا لبيان جامعة الإسكندرية حضر كل من الدكتورة دينا مندور، عميد كلية الفنون الجميلة، والدكتورة نيفين غريب، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة سحر الأرناؤطي، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة منى المصري، رئيس قسم العمارة، والدكتورة مي كرام، منسق التعاون مع جامعة الباوهاوس.

فتح سبل التعاون بين جامعة ألمانية وجامعة الإسكندرية وتبادل المعرفة

وأكد الدكتور أشرف الغندور، أن جامعة الباوهاوس تعد من الجامعات العريقة في ألمانيا، والمتخصصة في الفنون التشكيلية والنحت والعمارة، وهو ما سيفتح المجال لبحث سبل التعاون في مجالات الهندسة المعمارية والفنون الجميلة بين الجامعة الألمانية وجامعة الإسكندرية ممثلة بكلية الفنون الجميلة، لاسيما في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

التعاون بين الجامعتين يحقق ارتباط وتعاون دولي

ولفت الغندور إلى أن التعاون يمكن أن يشمل أيضا إنشاء درجات علمية مشتركة وتبادل الخبرات والمشاركة في الندوات والمؤتمرات العلمية والتبادل الطلابي في مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا بما يحقق الارتباط بمنظومة التعاون الدولي في المجالات العلمية والبحثية المختلفة.

فرانك ايكارت: جامعة الإسكندرية تمتلك تراثا معماريا فريدا

فيما أكد الدكتور فرانك إيكارت أن جامعته حريصة على فتح آفاق التعاون مع جامعة الإسكندرية التي تمتلك تراث معماري فريد من نوعه، مشيراً إلى أن جامعة الباوهاوس أيضا تمتلك تراث معماري فريد، حيث يعد مبنى جامعة الباوهاوس أحد المواقع الموجودة على لائحة اليونسكو لمواقع التراث العالمي، ولافتا أن هذا التراث القديم المشترك بين الجامعتين سيعطي تعاوناً فريداً من نوعه في التوسع مع جامعة الإسكندرية في مجالات الهندسة والعمارة.