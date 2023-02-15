جامعة الإسكندرية تفوز بالمركز الأول في ترتيب مؤشر إنتاج الابتكارات وبراءات الاختراع

أعلن الدكتور عبدالعزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، في بيان صادر عنه، فوز الجامعة بالمركز الأول في ترتيب مؤشر إنتاج الابتكارات وبراءات الاختراع.

فوز جامعة الإسكندرية بالميدالية الفضية

كما ذكر الدكتور عبدالعزيز قنصوة، فوز الجامعة بالمركز الثاني، والميدالية الفضية في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، عن مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء.

جاء ذلك ختام فعاليات معرض القاهرة الدولي للابتكار2023 في نسخته السابعة، الذي نظمته وزارة التعليم العالي وأكاديمية البحث العلمي للعلوم والتكنولوجيا، في الفترة مـن 13 إلى 14 فبراير الجاري، والذي عقد بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة الجامعات المصرية والمركز البحثية والجهات الصناعية المختلفة.

وأقيم المعرض تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحت إشراف الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

اهتمام الجامعة بدعم الابتكار

وأوضح رئيس الجامعة، أن هذه النتائج جاءت انعكاسا لاهتمام الجامعة بدعم الابتكار، وتعزيز فكر الاقتصاد القائم على المعرفة.

وأشاد «قنصوة» بمستوى طلاب الجامعة المتميز، والمشرف في المحافل المحلية والدولية كافة، موضحا أن الجامعة تعمل على رعاية رواد الأعمال والمبتكرين من طلاب الجامعة والباحثين والمشروعات الناشئة.

ولفت رئيس الجامعة إلى أن ذلك يأتي من خلال مكتب دعم الابتكار ونقل وتسويق التكنولوجيا «تايكو»، ومن خلال الحاضنات التكنولوجية للنظم الذكية التي أطلقتها جامعة الإسكندرية، لتقديم الدعم لأصحاب الأفكار الواعدة من أعضاء هيئة التدريس والباحثين والطلاب والمبتكرين.

دعم يقدم للبحوث

ولفت رئيس جامعة الإسكندرية إلى أن هناك دعما يقدم للبحوث لتحويلها لمنتجات، لتكون نواة للشركات في تكنولوجي بارك الذي تؤسسه الجامعة.

وأشار الدكتور عبدالعزيز قنصوة إلى أن الجامعة يتوفر بها مركز ريادة الأعمال والابتكار، ويضم عقول وطاقات تهتم بالابتكار والإبداع تسعى الجامعة لدعمهم.