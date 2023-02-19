وزير الصحة يشهد المحاضرة التعريفية للملتحقين بزمالة الأشعة التداخلية

شهد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اليوم، المحاضرة التعريفية المنعقدة لأطباء الأشعة التداخلية، تمهيدًا للامتحان العملي الذي يعقد غدا، لمتدربي الزمالة في تخصص الأشعة التداخلية، وذلك بمقر أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنّ الوزير التقى أساتذة واستشاريي الأشعة التداخلية بالجمعية الأمريكية للأشعة التداخلية، الموجودين، لمتابعة آليات إجراء الامتحان والتقييم، مشيرًا إلى اعتماد زمالة الأشعة التداخلية من الجمعية الأمريكية.

تخصص الأشعة التداخلية

وأضاف «عبدالغفار» أنّ الوزير أكد أهمية تخصص الأشعة التداخلية والذي يعد أحد التخصصات الدقيقة والحديثة في مجال الأشعة، مشيرًا إلى اعتماد المنهج العلمي للتخصص بالزمالة من الجمعية الأمريكية للأشعة التداخلية.

ولفت «عبدالغفار» إلى أنّ تدريب الأطباء الملتحقين بزمالة الأشعة التداخلية، عقد بمشاركة أساتذة متخصصين من الولايات المتحدة الأمريكية، بإلقاء المحاضرات وعرض الحالات، وكذلك تدريب الأساتذة والأطباء في التخصص، وفقًا للاتفاقية المبرمة بين اللجنة العليا للتخصصات الطبية بالزمالة المصرية، والجمعية الأمريكية للأشعة التداخلية.

برنامج زمالة الأشعة التداخلية

وذكر «عبدالغفار» أنّ برنامج زمالة الأشعة التداخلية بدأ عام 2016، والتحق به 42 طبيبًا منهم 8 أطباء وافدين، موضحًا أنّ مدة الدراسة والتدريب بالتخصص عامين، ويلتحق بالبرنامج الحاصلون على زمالة الأشعة التشخيصية أو الدكتوراه أو ما يعادلهم.