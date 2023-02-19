حكاية هدف أبقى «أتسو» بتركيا فأودى الزلزال بحياته.. «القدر قال كلمته»

بعد مرور أكثر من 14 يومًا على فقدان المهاجم الغاني كريستيان أتسو مهاجم نادي هاتاي سبور التركي، بعد زلزال تركيا الذي ضرب البلاد في السادس من فبراير الجاري ووصلت قوته لـ7.8 ريختر، استمرت عمليات الإنقاذ لمحاولة العثور على جثته، دون نتيجة، إلى أن أعلن وكيل أعماله أمس العثور على جثته تحت المبنى الذي كان يسكن فيه بمنطقة هاتاي التركية.

وانهارت الشقة التي كان يسكن بها كريستيان أتسو أثناء نومه، وكتب نادي هاتاي سبور على تويتر ناعيًا اللاعب: «لا توجد كلمات لوصف حزننا.. لن ننساك يا أتسو، السلام عليكم أيها الإنسان الجميل»، وكتب وكيل أعماله ، الذي كان في هاتاي، الخبر يوم السبت على «تويتر»، فكتب: «بأثقل القلوب يجب أن أعلن لجميع المهنئين أنه للأسف تم العثور على جثة كريستيان أتسو هذا الصباح».

قرر «أتسو» الرحيل عن تركيا يوم 5 فبراير.. لكنه تراجع في اللحظات الأخيرة

القدر كتب كلمته في قصة وفاة المهاجم الغاني، فكان «أتسو» يعيش أيامًا صعبة بتركيا وقد قرر قبل مشاركته في المباراة الأخيرة له مع فريقه ضد نادي قاسم باشا بالدوري التركي الرحيل عن تركيا فسخ تعاقده والسفر إلى فرنسا للبحث عن نادٍ آخر، ولكن تغيرت خططه بعد تسجيله لهدف الفوز في الدقيقة 90 من المباراة، ليستعيد المهاجم ثقته في نفسه ويقرر البقاء، بحسبما أكده فاتح إيليك، مدير نادي هاتاي سبور، لوكالة فرانس برس.

العثور على جثة اللاعب الأجنبي كريستيان أتسو ، لاعب هاتاي سبور ، تحت الأنقاض.

كريستيان أتسو ، حقق النصر لفريقه بهدف سجله في الوقت بدل ضائع 90 + 7 ضد نادي كاسيم باشا قبل ساعات من الزلزال ، وظهر بفرحة كبيرة مع أصدقائه والفريق الفني. pic.twitter.com/J07mDhlV5x — Hanan (@CanaanHanan) February 18, 2023

قال مدير النادي: «أتسو كان ينوي الرحيل بعد المباراة إلى فرنسا، واشترى تذكرة السفر إلى إسطنبول ومن هناك كان سيسافر إلى فرنسا بعد المباراة، وكان ينوي البحث عن نادٍ آخر، يمكنه الحصول على دقائق أكثر للعب، لكن المدرب وثق به واستدعاه للعب، ولعب بشكل جيد وسجل هدفًا، واحتضن المدرب بعد المباراة، كانت لحظات رائعة قرر أتسو بعدها البقاء».

واعتبر مدير نادي هاتاي سبور أن ذلك كان قدر كريستيان أتسو، إذ كانت تذكرته للذهاب والرحيل لديه، لكن هدفه غيَّر رأيه بشأن المغادرة.

أمضى مع النادي التركي في سبتمبر الماضي.. وتوفي في فبراير

وكان المهاجم كريستيان أتسو لاعبًا لنادي تشيلسي لمدة 4 مواسم قبل الانتقال إلى نادي نيوكاسل في 2017، ثم في سبتمبر الماضي وقع رسميًا مع نادي هاتاي سبور التركي، ليكتب نهاية نجم أفريقيا.