ارتفاع حصيلة قتلى زلزال 6 فبراير المدمر في تركيا إلى أكثر من 40 ألف شخص

أعلنت إدارة الكوارث التركية، ارتفاع حصيلة قتلى زلزال 6 فبراير المدمر إلى 40 ألفا و689 شخصا، وفقا لما ذكرت قناة «العربية»، في نبأ عاجل دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وحصيلة القتلى الجديدة، توضح ارتفاع عدد القتلى بـ47 حالة اليوم عن أمس، وسجلت السلطات إجمالي القتلى، أمس، إثر زلزال تركيا إلى 40642.

استمرار عمليات البحث والإنقاذ حتى مساء اليوم

وأفادت إدارة الكوارث التركية، باستمرار عمليات البحث والإنقاذ في قهرمان مرعش وهطاي، منوهة بأنّ عمليات الإنقاذ إثر الزلزال ستتوقف، مساء اليوم الأحد.

وضرب زلزال شرق المتوسط والذى وقع فى السادس من فبراير الجارى تركيا وسوريا بقوة 7.8 ريختر على مقياس الزلزال وتبعه أكثر من 6 آلاف هزة ارتدادية فى تركيا وفقا للسلطات في أنقرة.