غضب بعد انهيار مجمع سكني مقاوم لزلزال تركيا.. عاش فيه كريستيان أتسو

اعتقد سكان مجمع «رونيسانس ريزيدانس» السكني الفاخر الذي وصفته الإعلانات في وسائل الإعلام التركية بأنه «قطعة من الفردوس» لدى افتتاحه قبل عشر سنوات، أن شققهم «مقاومة للزلازل» حتى انهار المبنى مثل قطعة دومينو.

انهيار الفردوس المزعوم في زلزال تركيا

وتحول انهيار «الفردوس المزعوم» في مدينة هاطاي التركية، إلى جحيم ومحور غضب شعبي لم يهدأ، حيث وقف الناجون إلى جانب أكوام من الأنقاض كانت ذات يوم مبنى مؤلفا من 249 شقة في انتظار أخبار أحبائهم مع تواري آمال بقائهم على قيد الحياة، بحسب قناة «العربية».

ورغم انهيار مباني مجمع رونيسانس ريزيدانس، ظلت مبان قديمة كثيرة قائمة بالقرب من المجمع، فيما يعتقد أيضا أن لاعب كرة القدم الدولي الغاني كريستيان أتسو، الذي يلعب لنادي هاتاي سبور التركي، وعثر على جثته صباح اليوم من تحت الأنقاض، عاش في المجمع السكني الشهير.

اتهامات باستخدام مواد رخيصة

واتهم عشرات المواطنين في مدينة هاطاي التركية التي بها المجمع السكني، المقاولين باستخدام مواد رخيصة أو غير مناسبة، كما اتهموا السلطات بالتهاون في إنشاءات دون المستوى، بحسب ما نقلت وكالة «رويترز» للأنباء.

وقالت وسائل الإعلام التركية، إنه حتى المنازل والمجمعات التي رُوج لها بأنها مقاومة للزلازل، انهارت في الجنوب التركي جراء الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة فجر السادس من فبراير الحالي.

في حين أعلنت السلطات التركية اعتقال محمد يسار كوسكون، مطور المجمع، في مطار إسطنبول بينما كان يستعد لركوب طائرة متجهة إلى دولة الجبل الأسود، مساء يوم الجمعة الماضي.