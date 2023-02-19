ما الفرق بين الحج السياحي والقرعة؟ التقديم مرة واحدة فقط

تستقبل وزارة الداخلية طلبات التقدم لحج القرعة، اعتبارًا من الثلاثاء المقبل وحتى الاثنين 6 مارس المقبل، بجميع مراكز وأقسام الشرطة بكل مديريات الأمن أو من خلال الموقع الإلكتروني للإدارة العامة للشؤون الإدارية على بوابة وزارة الداخلية عبر شبكة الإنترنت، أو الاتصال بالخدمة الصوتية المخصصة لذلك.

وتجرى القرعة علنية من خلال البوابة المصرية الموحدة للحج – لكل المتقدمين، بمديريات الأمن وفقا للجدول الزمني الذي سيعلن من الإدارة العامة للشئون الإدارية.

وفي ضوء توحيد جهة تسجيل بيانات المتقدمين للحج، يجب على المواطن أن يختار الجهة التي يريد الحج من خلالها (قرعة – سياحة – تضامن)، ويكون التقدم لمرة واحدة فقط لأي من تلك الجهات المنظمة للحج.

وبمجرد غلق باب التقدم يعد الطلب مدرجًا ضمن قرعة تلك الجهة فقط ولن تُقبل له طلبات أخرى على أي جهة منظمة للحج، ولا يجوز إلغاء الطلب والتقدم إلى أية جهة أخرى عقب إجراء القرعة.

الفرق بين حج القرعة والسياحي

الفرق بين حج القرعة والحج السياحي، وضحته المادة الأولى من قانون تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج تعريفا واضحا للحج السياحة، وعرف القانون بأن حج السياحة تنظمه الوزارة المعنية بشئون السياحة، وتنفذه الشركات السياحية، بينما حج القرعة تنظمه وتنفذه الجهة المختصة بوزارة الداخلية.