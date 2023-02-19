«الداخلية»: ضبط متهمين بسرقة مبنى إدارة بولاق التعليمية في العمرانية

ألقت مباحث العمرانية، القبض على شخصين بتهمة سرقة محتويات من داخل إدارة بولاق التعليمية القديمة، تحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

بلاغ الواقعة

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث الجيزة، إخطارا من اللواء أحمد خلف نائب مدير المباحث يفيد فيه تلقيه، بلاغا من غرفة عمليات النجدة باكتشاف سرقة من داخل مبنى إدارة بولاق التعليمية القديمة الكائنة أسفل كوبرى فيصل دائرة القسم.

مسروقات المبنى وضبط المتهمين

على الفور، انتقل المقدم محمد نجيب رئيس مباحث العمرانية إلى مكان الواقعة، وتم التقابل مع مدير إدارة بولاق للشئون الاجتماعية باكتشافها سرقة جهاز كمبيوتر و2 كيسة كمبيوتر و2 لوحة مفاتيح كمبيوتر و2 ضلفة ألوميتال ومفتاح مروحة سقف من داخل مكتب التكافل والتضامن بالطابق الأول.

وخلال التحريات والتقنيات الحديثة، أمكن تحديد مرتكبي الواقعة، وتبين أنه عاطل 40 سنة سابق اتهامه في قضية مخدرات، وعاطل 28 سنة سابق اتهامه في قضية مخدرات، ألقى القبض عليهما وبحوزتهما المضبوطات، تحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.