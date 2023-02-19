تفاصيل التقديم في قرعة الحج 2023.. «الداخلية» تعلن المواعيد والشروط

أعلنت وزارة الداخلية موعد التقديم في قرعة الحج 2023، وخلال السطور التالية، توضح «الوطن» مواعيد وشروط وكيفية التقديم فى قرعة الحج.

تفاصيل التقديم في قرعة الحج

وفيما يتعلق بتفاصيل التقديم في قرعة الحج التي أعلنتها وزارة الداخلية، أكدت أن التقديم يكون من يوم الثلاثاء المقبل، وحتى الاثنين 6 مارس المقبل، حيث يكون التقديم فى مراكز وأقسام الشرطة بمديريات الأمن أو من خلال بوابة وزارة الداخلية عن طريق الموقع الإلكتروني للإدارة العامة للشؤون الإدارية، ويمكن التقديم من خلال الاتصال بالخدمة الصوتية المخصصة لذلك.

وأعلنت وزارة الداخلية أنه بعد التقديم سيتم إجراء قرعة علنية، من خلال البوابة المصرية الموحدة للحج، ولكل المتقدمين بمديريات الأمن وفقاً للجدول الزمني الذي سيعلن من الإدارة العامة للشؤون الإدارية، وبالنسبة لإجراءات قبول طلبات التقدم لحج القرعة.

أما فيما يتعلق بشروط التقديم فى قرعة الحج 2023، فإن التقديم يتم بمعرفة المواطن شخصياً إلى أى مركز أو قسم شرطة دون التقيد بمحل الإقامة ، أو من خلال الموقع الإلكترونى للإدارة العامة للشئون الإدارية (https://hij.moi.gov.eg) على بوابة وزارة الداخلية عبر شبكة المعلومات الدولية الإنترنت أو عن طريق الإتصـال بالخدمة الصوتية على رقم (27983000 – 02) وفقاً لبيانات بطاقة الرقم القومى السارية، وفى حالة إنتهاء سريانها لا يقبل الطلب خلال المواعيد المقررة لقبول طلبات الحج على مستوى الجمهورية وسيتم إجراء القرعة من الحصة المخصصة للمحافظة التابع لها محل إقامة مقدم الطلب، الوارد ببطاقة الرقم القومي الخاصة به.

كما أنه يجب على المواطن أن يختار الجهة التى يريد الحج من خلالها قرعة – سياحة – تضامن ويكون التقدم لمرة واحدة فقط لأي من تلك الجهات المنظمة للحج وبمجرد غلق باب التقدم يعد الطلب مدرجاً ضمن قرعة تلك الجهة فقط ولن تُقبل له طلبات أخرى على أى جهة منظمة للحج ، ولا يجوز إلغاء الطلب والتقدم إلى أية جهة أخرى عقب إجراء القرعة، وذلك فى ضوء توحيد جهة تسجيل بيانات المتقدمين للحج.

أما عن قبول طلبات التقديم فى قرعة الحج، فإنه يتم قبول الطلبات وذلك وفقاً للنماذج المعدة والمتوفرة بمراكز وأقسام الشرطة وبالموقع الإلكترونى المشار إليه، على أن يوقع المواطن بنفسه على الطلب، وفي حالة وجود مرافق يوقع بجوار توقيع مقدم الطلب مع مراعاة سداد الرسوم المقررة، ويرفق بنموذج طلب الحج الورقى صورة بطاقة الرقم القومى «السارية الصلاحية» بعد الإطلاع على أصل البطاقة ويدرج الرقم القومى بطلب الحج، مع مراعاة التأكيد على إرفاق الإقرارات وصور المستندات المطلوبة لكل حالة مع نموذج طلب الحج.

كما أنه يُدرج بطلب الحج بيان الحالة الصحية تفصيلاً ونوع المرض، إن وجد، ويحظر سفر الفئات التالية لأداء مناسك الحج لهذا العام 1444هـ/2023م حيث أنهم الأكثر عرضة لمخاطر العدوى وفقاً للضوابط التى أقرتها وزارة الصحة والسكان المصرية، وهم «مرضى الفشل الكُلوى ممن يتطلب علاجهم جلسات غسيل كُلوى – مرضى تليف الرئة – حالات السمنة المفرطة المرضية – الحالات المتقدمة من ذوي أمراض القلب، الأوعية الدموية ، التليف الكبدي، الأورام – السيدات الحوامل في الأشهر الأولى والأخيرة – الأمراض النفسية والزهايمر طبقاً للتقارير الطبية المعتمدة».

كما يُشترط إكتمال التحصين بالجرعات الأساسية مع جرعة تنشيطية للقاحات المعتمدة دولياً (كوفيد 19) مع موافاة الإدارة العامة للشئون الإدارية بصورة من الشهادة الخاصة بذلك التطعيم كشرط للحصول على التأشيرة.

يقتصر أداء فريضة الحج هذا العام على من لم يسبق له أداء فريضة الحج طوال حياته مع ضرورة تقديم شهادة تحركات من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية.

يوقع المتقدم بطلب الحج والمرافق له (إن وجد) على الإقرار المدرج بالطلب بعدم سابقة أداء فريضة الحج طوال حياته وبموافقته على الشروط والضوابط المنظمة لحج القرعة المدرجة بالطلب ، وإذا ثبت سابقة أدائه لفريضة الحج لا يقبل طلبه دون أدنى مسؤولية على وزارة الداخلية.

وعن كيفية التقديم في قرعة الحج، فإن ذلك يتم من خلال شبكة الإنترنت أو الإتصال على مركز تلقى طلبات المواطنين على الرقم (27983000- 02) يعد بمثابة إقرار من مقدمه بإطلاعه وموافقته على كافة الشروط والقواعد المعلنة لحج القرعة على شبكة الإنترنت والتعليمات المعلنة من قِبل مديرية الأمن، ويُعد هذا إقرار بإلتزامه التعاقدى، دون أدنى مسئولية على وزارة الداخلية.